謝嘉怡學唱歌歌詞紙曝光意外揭辛酸一面　網民慨嘆：輸晒畀港女

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 樣子甜美性格吸引，真性情贏盡了網民心。然而廣東話不好的她，要在無綫發展演藝事業並不容易。她於2021年8月已正式加入人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組飾演接龍集團體習生，之後又演出過《有種好男人》以及《新四十二章》，可是都是演閒角。

Lisa好靚。(謝嘉怡ig)

其實Lisa自當選港姐冠軍入行後，一直有好努力學習廣東話，曾於IG出post表示自己正在加緊惡補中文，與她的Cousin連夜練習講廣東話，希望將來可以講得更流暢。昨日Lisa就post了她唱廣東歌的歌詞紙，表示自己重拾對音樂和唱歌的喜愛，重回她的音樂唱歌班。而在她的歌詞紙上就寫滿了廣東話拼音，足見她真的很畀心機在學廣東話，也揭示了鬼妹仔想在香港娛樂圈發展的難處，以及辛酸一面。她拍劇時的對白也一定是用拼音寫的，要花上比別人更多的時間和努力。甚至有網民慨嘆：「呢方面輸晒畀港女。」

Lisa有份演出《開心速遞》。(劇照)

點擊睇Lisa的歌詞紙以及其他靚相：

+ 58

【民選電影大獎】送您maxcare心動椅 (價值$32,800)，即入嚟投7項目電影大獎兼答簡單問題即賺高達888「01積分」，大獎得主隨時係您！