周杰倫演唱會終極少量門票發售　主辦方爆騙徒新招呼籲樂迷勿受騙

亞洲天王周杰倫即將舉行的《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，​​早前公開發售秒速售完，因應最近黃牛炒飛至過萬元，甚至有人竟然推出6萬元包豪華游艇在中環海濱核心範圍外海域，蒙騙歌迷，可以在海上欣賞周董演唱會，騙術騙到出大海，簡直誇張。



周杰倫2023年巡迴演唱會。

主辦單位寶輝娛樂因應太多歌迷仍想撲飛睇周董演唱會，於完成於指定期限辦理退票及換票手續後，現公佈有少量門票將於4月10日於Klook終極發售，同時呼籲一眾樂迷不要在坊間胡亂買票以防受騙。寶輝娛樂謝嘉豪（Simon）表示：「有一些不同的黃牛網站，聲稱可以用幾萬蚊買到一張前排門票，我呼籲大家千萬不要上當。我們最近在驗證回收門票時，發現了不同的方式做假，包括有些高招到用真的平價門票，改成$1380的高價票，所以於非官方網站購買門券，風險十分高。」

樂迷好快可以欣賞周杰倫live演出。

對最近有不少古古怪廣告出現，有牙醫買了演唱會門票，用作商業廣告，又有包船出海Staycation兼可欣賞周董演唱會，Simon對於這些廣告表示非常震驚，皆因他們並沒有與他們合作。而因為香港中環有噪音管制，出海有風聲浪聲，根本是核心外圍的外圍，基本上聽不到，而舞台有不同的設計，外圍難以看清，對於這些廣告招來公司，主辦方現正在跟律師研究法律追究權利。