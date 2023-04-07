「蕉皮」朱永棠與古惑仔兄弟10年不合作　親解原因：都係一個遺憾

講起古惑仔電影系列，大家想會想起陳浩南、山雞、蔣天生、大天二等人物，其中陳小春、謝天華、林曉峰等更憑「古惑仔」招牌，以兄弟情作宣傳賣點，在內地撈得風生水起！大眾常會提及鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂和林曉峰，不過卻較少提及飾演巢皮/蕉皮的朱永棠，亦甚少見到真正的「古惑仔六子」合體。



「古惑仔電影系列」鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰和朱永棠。（網上圖片）

朱永棠自拍攝完古惑仔電影系列後，原來已北上發展，今日（7日）他出席活動接受《香港01》訪問時直言發展順利：「你諗吓我返咗內地十幾年都冇喺香港做嘢，你話？內地市場其實好大，如果你努力嘅話，基本上工作係可以做唔完。不停都會有工作，每年每月都有。」

朱永棠仲係咁型。（林迅景 攝）

朱永棠坦言工作真的可以十分多：「疫情前可以好密，一年365日有百幾日都係工作，其餘時間就係喺路程上面，或者返香港休息。」他表示，最近主要居於杭州，因為有直播基地。除了登台出騷，他亦有唱歌、拍網大（網絡大電影）、拍院線電影，十分之忙碌。

「蕉皮」朱永棠在內地發展得相當好。（微博@朱永棠Jason）

他說：「今年都有一首自己作曲，作詞嘅歌曲上線。首歌叫《兄弟歸來》，就係講兄弟情。因為兄弟情喺內地好有市場，我哋講兄弟情有說服力，但係講愛情就未必有。之前有一首叫《人潮兄弟》，有《耗盡鉛華》、《江湖列傳》，有內地音樂公司合作。」

「巢皮」朱永棠參演不少網大電影。（weibo圖片）

講起「古惑仔電影」，例必會想起鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂和林曉峰五位，不過就鮮少見到「蕉皮」朱永棠。而朱永棠今次就親解其中原因：「都係自己一個遺憾，可能十幾年前一啲誤會，實情就唔講啦，變咗就大家無緣合作。暫時唔想牽涉到（太多），其實都十幾年，自己都釋懷，希望靠自己努力，自己喺內地有自己事業。（會不會找機會和解？）暫時做自己嘢先啦，順其自然，遺憾嘅。」

古惑仔電影系列「蕉皮」朱永棠。（網上圖片）

「古惑仔電影系列」鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰和朱永棠。（網上圖片）

而提及未來的工作動向，朱永棠就透露：「今年有兩套戲，一套係同天華合作，電單車題材嘅電影，阿Lo（林曉峰）都會客串，另一套今年會上，都係同小春、Micheal（謝天華）合作嘅。而家改咗名叫《熱血燃燒》，但係到時上有可能改名。」真是令人期待。

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