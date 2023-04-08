《四葉草》李雨陽打開內地市場　曾因疫情結束餐廳靠拍綜藝過活

前無綫（TVB）藝人李雨陽自2012年後就因不受重用，收入低到「冇錢開飯」而選擇離巢，與TVB結束9年賓主關係，後轉投香港電視至15年約滿。雖然他已鮮少出現在香港電視螢幕上，但原來近年北上發展的他其實是「越撈越掂」，曾表示4年拍多達60套微電影作品，紅到上杭州。

當年《四葉草》，李雨陽算係男二，都算係力捧之一。（劇集海報）

除了在內地搵食，李雨陽亦試過做香港做自己生意—開餐廳，不過在新冠肺炎高峰時期，李雨陽與拍檔開辦、位於觀塘的泰式食店正式結束營業，還有另一位位於深水埗的餐廳堅持蝕住做，他在3年前接受訪問時說：「生意慘跌60-70%，無論係肺炎出現之前定之後，疫症之後就更加差啦，得返3分1至4分1生意。」

李雨陽在餐廳的職責是調製飲料、收銀、送餐、執枱抹枱：「即係打雜呀！（廚房呢？）煮嘢食唔到我理。」（梁碧玲攝）

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雖然如此，但他也不是無工開，慶幸獲得當時的開電視支持，一直為其主持節目《Fit開有條路》，暫時能夠應付供樓、供養家庭：「都拍咗接近300集嘅，同埋應該無論如何都會拍埋今年。」陽雨表示疫情過後有可能會繼續北上工作：「有機會嘅話都會做嘅，始終都係工作行先，（要同家人分開？）要分開都冇辦法啦，同埋之前都試過嘅。」現在《Fit開有條路》已停播，但李雨陽已重返內地工作。

李雨陽一直有份主持節目《Fit開有條路》。（節目截圖）

昨日李雨陽在內地出騷，是一個灣區舉行的足球加校園騷，雖然睇落好似未算大騷，但也邀請了吳國敬、羅鈞滿、李雨陽、張智軒等等香港人熟悉的藝人。

李雨陽在內地有工作。

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