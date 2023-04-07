傳IU拍Netflix新劇登韓女演員片酬冠軍　比宋慧喬全智賢高一倍

IU近年多棲發展都相當順利，繼通過《孩子轉運站》踏上康城影展後，身價更是水漲船高。近日有韓國傳媒報道指，Netflix重金禮聘邀請IU與朴寶劍合作新劇《您辛苦了》，片酬刷新高外也超越了宋慧喬和全智賢等頂級女演員。



有傳IU韓劇片酬高達5億一集。（IG/@dlwlrma）

根據韓國傳媒報道，IU最近接拍《您辛苦了》的片酬高達5億韓元（約298萬港元）一集，以16集計算的話，完成一部作品已最少進帳60億韓元（約3,576萬港元）。如果消息屬實的話，IU的片酬不單超越了宋慧喬和全智賢等的單集2億韓元（約120萬港元），更是刷新紀錄登上韓國女演員片酬之冠，甚至能夠與金秀賢等韓劇男神一較高低。

金秀賢目前以5億韓元單集坐穩片酬榜第一名。（劇照）

圈中人士估計宋慧喬接拍《黑暗榮耀》時身價已再度上升，有機會達3億韓元。（IG/@kyo1122）

對於IU的片酬，《您辛苦了》製作公司表示演員片酬和製作費都無法對外公開，希望大家諒解外，Netflix方也低調回應指無法公開。有指宋慧喬前年拍攝《現正分手中》時片酬已高達單集2億韓元，與全智賢拍攝《智異山》時的片酬雙雙成為韓國演藝圈中第一個打破2億片酬的女演員。雖然圈中人士估計宋慧喬接拍《黑暗榮耀》時身價已再度上升，但依然未達IU 5億片酬的待遇。

全智賢於2021年時的片酬達2億韓元一集。（劇照）

點撃睇IU登上康城影展紅地氈的照片：