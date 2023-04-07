前天堂鳥葉泓聲咖啡店被掃場　警方已拉人：話主腦一定搵唔到

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）有份開設的咖啡店，於開張當日（2/2）即被人刑事毀壞，翌日（3/2）警方已極速以「刑事毀壞」及「盜竊」罪拘捕3名非華裔男子，但報道懷疑他們以「接單」形式收取報酬犯案。今日（7/4）葉泓聲（Gordon）出席中環展覽活動，他在接受《香港01》訪問時亦有談及此事。



咖啡店由前天堂鳥成員葉泓聲（中）及前Freeze成員陳樂榣合資開設。（鄺鈺瑩攝）

Gordon透露：「之前俾人掃場，其實第二，三日已經去咗警署幾次，已經拉咗人，但係話主腦就一定搵唔到，但係你話係因為我而嚟定因為太好生意就唔知，算啦。問警察都未必知，盡力做好拉咗人就算。」

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）有份拍新劇《奪命提示》。（資料圖片）

當被問到有沒有得罪過人時，Gordon就直言：「呢樣嘢我都想知，如果係可以嚟我到呀，都唔需要去舖頭，打嚟兇一兇我都好。不過點都好啦，做生意始終以和為貴，我都只係想做好盤生意啫。好彩唔使上庭，我睇好多風水師傅都話今年好多呢啲事發生，所以師傅都話當應咗佢。」

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）的咖啡店正式開張當天就被掃場。（資料圖片）

而講到工作方面，Gordon透露參演《隱形戰隊》後，將繼續參演監製Jazz（文偉鴻）的新劇《奪命提示》，在劇中飾演一個變態的娛樂公司老闆：「個角色好好玩！劇情都係講我有少少變態，呢個角色係我入TVB以嚟最大挑戰，估唔到自己有份。」

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）拍完《隱形戰隊》後，再參演新劇《奪命提示》。（資料圖片）

他表示，拍攝期間得到導演和監製的指導，獲益良多：「有幾幕係人生第一次遇過，導演同監製真係好勁，我喺咁問佢哋嘢，兩個導演都喺咁答同教我做，原來拍劇都可以咁多問題出嚟，好好玩。Jazz要求梗係高啦，但係高得嚟佢好清楚自己需要乜，話到演員知要做乜，所以背好對白，ready好感情，一埋位佢就話到你知要點做，唔得就會嚟過，佢好清晰話你知要點樣演。」