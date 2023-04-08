許美靜90年代被封「小王菲」　曾流落街頭唱歌首談罹患精神分裂症

現年48歲的新加坡歌手許美靜曾演唱多首經典歌曲，如《傾城》、《城裡的月光》、《都是夜歸人》、《明知故犯》等，90年代在香港爆紅，更令她贏得「小王菲」的稱號。可惜她星途坎坷，1999年發行完《靜電》後，因感情及精神狀況穩退演藝圈。今年許美靜正式復出，月初在新加坡活動上公開獻唱，首度承認罹患精神分裂症多年，在醫院治療期間感覺數度要「離開」了。



許美靜有「小王菲」的稱號。（視覺中國）

4月1日，許美靜在新加坡《好久不見重逢17演唱會》上獻唱金曲《遺憾》，是她今年第二次公開演出，雖然身型圓潤了不少，但台風和歌聲依然非常好。當晚許美靜感觸多謝一路支持自己的家人，高喊「爸爸我愛你」，自覺很幸運，快50歲了，仍經常被讚「乖」，像孩子般被疼愛。

48歲的許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！（Mic's Video Station YouTube)

但不知道是個性使然，還是命運使然，罹患了精神分裂症，許美靜直認那個日子不算太乖，她說：「除了精神病，我也面對忽然間失去空氣，好幾次像是快離開了，好幾次突然就醒了。我跟主說，我還不想離開，我還有未完成的夢。」她透露爸爸每天關心有沒有吃藥，而媽媽已經離世，「我媽現在在天堂，我想她過得很好。」歌迷大喊鼓勵。

許美靜曾因情傷、身心問題離開舞台，之後有不少負面新聞。2006年，有報道指許美靜跟蹤陌生人進入酒店房間，並高喊「call me god」，其後醫生證實她患上精神分裂症，要留院治療。2019年，許美靜在新加坡的烏節路當街頭藝人，聲稱家人與經紀人轉移了她的財產，在板上寫上：「許美靜家人為奪家產，硬拖美靜去板橋醫院（Woodbridge Hospital），美靜和敗壞的許家及經理人陳佳明斷絕所有關係」，當時與家人關係非常差。直到今年1月，許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！

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