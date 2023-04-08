42歲關智斌分享健康早午餐餐單　公開出道多年仍保持靚仔秘訣

42歲關智斌（Kenny）出道多年一直以「靚仔」著稱，樣貌二十年如一日，幾乎從來無變過。日前，他在YouTube分享養生日常，公開早、午餐單，更大爆保持靚仔秘訣。



Kenny拍片分享家居日常。（視頻截圖）

片中，Kenny身穿2021年COS與西班牙年輕藝術家 Coco Capitán推出的聯名Slogan白色短袖，下身襯短褲與拖鞋，非常居家。剛剛起床梳洗完的他，皮膚光滑細膩，素顏狀態fit爆。其後，Kenny向大家分享早上起床後的routine：「早上我會吃少一點，不太喜歡早上吃很飽的感覺，一條香蕉，可能再吃一點Cereal（穀物片）麥片，有時候早上會做一個Acai Bowl，將一些冰凍過的香蕉切片，再放進雪櫃，士多啤梨、藍莓等也要冰凍好，第二日想吃的時候拿出來，放入攪拌機，加豆奶或牛奶，就會變成一灘泥一樣，加一些堅果，再撒一些可食用的花，拍照擺IG後，就可以吃了。好味之餘又消暑，而且對腸胃很好，會容易吸收，特別是水果的維他命。」

而吃早餐之前，Kenny表示，其實有兩個環節要完成：「其中一個環節，我會對著鏡子裡的那個人說：關智斌，你好靚仔，你得嘅，你今日做乜嘢都會好成功！每日會這樣會自己打氣，已經說了很多年，我發覺其實很有效，有板你睇啦！吸引力法則，不停同自己講，你就不光是想成為那個人，而是變成你就是那個人！除此之外，我也會冥想，十五至三十分鐘都會有。」

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到了健身室，Kenny又分享了健身過程，指自己會以引體上升作為熱身，40個左右，以每組10個，分4組，之後便練胸、手臂等等。

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到了午餐時刻，Kenny曬出自己的餐食，只有簡單三樣東西，且每一樣都只有「一個拳頭」的份量：一個拳頭份量的菜，一個拳頭的蔬菜以及一個拳頭的雞胸，吃完後通常會沖奶昔飲。Kenny憶述道：「剛開始做gym練大隻的時候，我的教練給我一些（功效）很厲害的蛋白粉，而且以前那個年代，我估可能有些不是那麼純淨，我飲完走出健身室，見到垃圾桶就想踢它，真的不是誇張，我真的有這種感覺。」非常搞笑。

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