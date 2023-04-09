57歲黃佩霞自爆與老公保持「性趣」秘訣　大談20年夫妻相處之道

現年57歲的前名模兼瑜伽導師黃佩霞（Almen）於2005年與美藉老公Ryan結婚，由拍拖到結婚至今相處20年，日前（7/4）她作客由謝茜嘉主持的無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時就大談婚姻關係保鮮方法，作為老夫老妻就會缺少性生活？Almen表示不會，更自爆夫妻間保持「性趣」的秘訣！



黃佩霞於2005年與美藉老公Ryan結婚，由拍拖到結婚至今相處20年。（IG圖片）

由拍拖到結婚，Almen與老公至今相處20年，她笑言關係保鮮的方法是二人經常分開，但最重要的是磨合：「老公經常要出去做嘢，好多時都分開，喺冇得選擇嘅情況下。另外都要磨合，開頭好多問題，細路仔問題最多衝突，好似我個仔好鍾意着條底褲出廳食飯...我覺得你食飯最起碼着返條褲，中國人一齊食飯呢下要尊重返。」

Almen與老公不會缺少性生活。（影片截圖）

Almen表示保持窈窕身形有助維持夫妻關係健康。（影片截圖）

作為老夫老妻，謝茜嘉表示中國夫婦去到某個年紀就會停止性生活：「有時想掂下，唔係進一步行為，都話『老夫老妻唔使行埋一齊』」。Almen坦言要睇每個人的性格和體質，自己與老公則不會缺少性生活，她表示保持窈窕身形有助維持夫妻關係健康：「我哋兩個都係運動人好有活力，我哋嘅外形仲係互相吸引大家，互相欣賞大家嘅身材、外貌，仲有個Sex appeal。如果兩個都不修邊幅，一個大肥佬，一個大肥婆，你自己都唔鍾意睇到自己冇着衫嘅時候，梗係唔願意俾對方睇到你冇着衫，（謝茜嘉：要自己Keep好。）我覺得呢個會幫助到。」

Almen表示保持窈窕身形有助維持夫妻關係健康。（IG圖片）

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