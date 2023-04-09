炎明熹喜迎18歲生日一文重溫威水史　出道兩年人氣爆燈升呢小天后

人氣小天后炎明熹（Gigi）於2021年參加無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》，憑可愛的性格及一把靚聲受到觀眾喜愛，雖然Gigi出道至今僅僅兩年時間，但是在樂壇中創下不少佳績，認真厲害！今日（9/4）是Gigi的18歲生日，讓我們重溫一下她在成年前的各種威水史！



Gigi生日快樂！（yiminghay）

炎明熹本名王佳恩，小時候與父母分隔中港兩地居住，她在香港與姑丈一家生活，由於她自小熱愛歌唱，姑丈亦認為Gigi在這方面充滿天份，因此Gigi在12歲開始就獲「星格流行音樂學院」的導師高晨維發掘栽培。2018年Gigi已經開始參加比賽，在第一個比賽《沙田超新聲歌唱大賽2018》就已經獲得少年組亞軍，及後亦在「第一屆ROCKSTAR全港流行聲樂大賽2019」稱后。

原來Gigi參加《聲夢傳奇》已經係兩年前嘅事！（《聲夢傳奇》截圖）

於2020年，Gigi報名參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》並成功入圍，當時導師高晨維找來風水師傅為她改藝名，因此Gigi的藝名改為「炎明熹」。雖然當時Gigi只是參賽者，但她的表演相當亮眼，她在比賽中翻唱林憶蓮名曲《沒有你還是愛你》的影片被上載到YouTube後，兩星期內成為節目首支破百萬點擊率的歌曲，成功為Gigi打響名堂！之後Gigi又翻唱了譚詠麟的《愛情陷阱》，其影片在三星期內同樣破百萬點擊率，截至2021年11月5日，炎明熹已有七首破百萬點擊率的《聲夢傳奇》比賽片段。最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！

炎明熹人氣好高。（葉志明攝）

2021年9月，Gigi正式出道並推出首支派台歌曲《真話的清高》，歌曲登上多個音樂串流平台的排行榜，更在短短49分鐘內成為iTunes等串流平台的冠軍歌，而MV上架後一日後，點擊率高達610萬，可見這位充滿實力的小妹妹吸引不少網民注意，之後《真話的清高》更在勁歌金榜、中文歌曲龍虎榜及新城勁爆流行榜登上冠軍，因此Gigi是少數能以第一首派台歌，獲得三個主流榜單或以上的冠軍歌之女新人！

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