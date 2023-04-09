溫拿五虎齊人賀彭健新74歲牛一　葉智強澳洲返港歸隊銀髮成焦點

今年是溫拿成軍50周年，譚詠麟日前貼出溫拿開會的照片，預告暑假有新搞作，但獨欠低音結他手葉智強。前日（7日）是溫拿成員彭健新的74歲生日，葉智強終於出現，與譚詠麟、鍾鎮濤（B哥）、陳友和彭健新五虎齊人合照。彭健新開心留言：「四月是我的生日月，由於好朋友太忙了，唯有分段慶祝吧！」

譚詠麟日前上載開會相。（譚詠鏖微博）

葉智強在溫拿中一向是最低調的成員，早年已移居澳洲，照片中見葉智強選擇自然老去，不再染髮，雖然一頭銀髮顯得好蒼老，但依然精神奕奕，狀態甚佳。網民反應有彈有讚，有人大讚「白髮look好帥！」，也有人留言指「接受不了」，還稱：「點解阿強個頭好似笠住咗個膠袋咁㗎！」

譚詠麟曾透露兄弟近況。（譚詠麟微博）

溫拿五虎全部都年過70歲，平時各有各忙，但友情不變。去年譚詠麟曾爆溫拿近況：「B哥哥內地工作；陳友美國探孫；亞強（葉智強）澳洲餵袋鼠；健仔和我香港飲茶。」而今年是溫拿成軍50周年，譚詠譚在元旦日已透露：「2023年溫拿五虎整裝待發！」相信今次葉智強回港歸隊，亦會參與溫拿50周年的相關活動。

溫拿五虎成軍50年。（網上圖片）

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