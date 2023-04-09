BLACKPINK屢傳不和　Jisoo酒後吐真言直線抽擊：看到都會笑出來

韓國女團BLACKPINK在全球人氣爆燈，四位成員Jennie、Jisoo、Lisa和Rosé均各自闖出一片天，分別SOLO出道都得到非常好的成績。然而，人紅自然是非多，經常有爭崩頭兼隊內不和的傳聞，近日推出個人專輯《ME》的Jisoo登上YouTube節目《雖然沒準備什麼》第三季接受李泳知訪問的時候，直接回應不和說：「看到那些傳聞都覺得很好笑！」



BLACKPINK四位成員Jennie、Jisoo、Lisa和Rosé在全球人氣爆燈。（IG：@sooyaaa__）

李泳知向來在節目上都會與來賓飲酒談天，Jisoo講到中間明顯有少少醉意變得雙頰通紅，更愈講愈興奮，自稱「火鍋殺手」：「我就算到海外，也會去火鍋店，但海外的店都關得很早，所以我會預先聯絡火鍋店，說我在8點之前趕到。」Jisoo又表示，由於BLACKPINK成員們非常瘦，所以令她覺得自己要加把勁減肥。

（YouTube：차린건 쥐뿔도 없지만）

（YouTube：차린건 쥐뿔도 없지만）

她在節目上透露，BLACKPINK雖然站上了頂尖的位置，但即使走下坡亦不會感到不安，對於有起就有落這件事看得很開：「只要我們四個人在一起，就沒有辦不到的事」。李泳知提到，網上常常出現成員不合的傳言，Jisoo一聽到即表示：「我們看到那些都會笑出來『呀，噗哈哈！』我會跟成員說『他們說我在牽制你，小心點』，那些人還會說『為什麼不發Instagram』、『應該要幫忙宣傳才對吧』，我們都把這個當作笑話！」可見BLACKPINK成員們關係十分好，直接粉碎不和傳聞。

Jisoo近日發行solo曲《FLOWER》，MV目前突破1億萬次觀賞，專輯銷售破百萬。（IG：@sooyaaa__）