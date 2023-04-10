王菲帶女兒李嫣遊巴黎謝霆鋒無影　男閨蜜疑秘密同行一張相洩行蹤

天后王菲與男友謝霆鋒自在北京機場再度世紀拖手後，戀情再受到觸目。同框後不久，兩人又各自到別處遊玩及工作，早前王菲就被拍到在巴黎行街，黑超配乾濕褸，氣質滿溢又不失型格，而她與前夫李亞鵬的女兒李嫣亦有同行，一身大地色打扮同媽媽好相似，以母女裝出遊好溫馨。

有網民喺巴黎偶遇王菲，並將二人合照分享。而王菲手上嘅收納袋亦瞬即亦為焦點，品牌亦有發帖「宣傳」。

有網友拍到王菲在巴黎百貨掃貨，相中王菲正與職員對話，又帶上大容量的袋子及戴上口墨鏡，難掩天后風采，十分時尚。

原來除了李嫣外，陪伴王菲的似乎有第三人。日前有網友發現王菲男閨蜜Ryan的Instagram亦上載了多張巴黎風景照，大部分相中都只有風景。其中一張相中，Ryan坐在木板上與其他人一起野餐，左面的人穿上啡色褲子，與李嫣早前巴黎照中穿上的褲子顏色一樣，她旁邊的人也穿上同樣顏色的黃色褲子及配戴一個紅色腰包，而相中地板顏色也相同。

Ryan日前上載多照巴黎照。（IG@ryanque）

從相中可見，估計Ryan是與王菲、李嫣在塞納河邊午餐，地上放有5個杯子，故推斷是5人同行。眾人大啖火腿、水果、麵包及美酒，悠閒又寫意。有網友留言稱好羨慕Ryan可以同王菲去旅行。

點擊睇李嫣及Ryan巴黎照：

另一邊廂的謝霆鋒則於上海出席活動，引來大批粉絲追捧，神態自若的他看來也很放心將女友交給其男閨蜜照顧，放一百個心。

謝霆鋒於上海出席活動，引來大批粉絲追捧。（微博影片截圖）

Ryan與王菲多年來出雙入對，當年被拍到一齊參加節目及唱K，王菲親密地靠在Ryan肩膀上，關係融洽，因而傳出王菲早已搭上小鮮肉助手，與謝霆鋒分手。後有網友爆Ryan是王菲男閨蜜，不久後謝霆鋒又被拍到抵王菲家過夜，令分手傳聞不攻自破。

點撃下圖睇王菲慳家打扮：

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李嫣細細就用Hermès手袋引關注：