女生素舍｜潘祖兒葉靖儀教煮巧手素菜　伍倩彤頻出錯唔認地獄廚神

由潘祖兒（Pamela）連同「為食女神」伍倩彤 （Gillian）、「健康女神」葉靖儀（Michelle）主持的煮食節目《女生素舍》將會今晚（10日）首播，節目進打以全素食材煮出不一樣的齋菜，打破「好Dry」等固有思維。



Michelle、Pamela同Gillian主持《女生素舍》。

不過首集中，Gillian的廚藝似乎有待考驗，她不知道豆腐乾同頭腐卜的分別外，又試圖用檸檬刨去刨甘筍而被Pamela制止。Gillian搓飯糰時又再次失手，將三角型的飯糰搓成壘球狀，一邊吃更一邊散下來，非常遴迍。Gillian接受訪問時澄清，平時煮三餸一湯的家常小菜絕無問題，廚藝絕非地獄廚神級。她說：「我有煮嘢食㗎，最拿手蕃茄炒蛋。一味好溫馨家常小菜，每人煮法都唔一樣，會食到家嘅感覺。之前拍拖鍾意煮飯仔，會煮定飯等男朋友返屋企。男友做嘢辛勞一日，見佢食得開心，自己都會好開心。」

Gillian拿住檸檬刨，打算用來刨甘筍。

Gillian搓的飯糰最易認一食就散。

另外，Michelle原來平時都喜愛入廚，中西餐甜品也難不到她：「鍾意煮畀屋企人同朋友食，鎮江骨、海鮮意粉都會煮。甜品鍾意整心太軟同曲奇餅，鍾意一路煮一路打下卡。」Michelle透露拍《CP訓練營》時，試過為黃潤褀（Jaxson）弄日式便當，知道對方喜愛運動，所以便當有蝦、有蛋補充蛋白質。Michelle話假如將來有另一半，會為對方下廚，Michelle話:「見佢食得開心，自己都會開心。」

新手Michelle落炸物前，兩位拍檔做足事前準備。

每集《女生素舍》都提供食譜及製作步驟。