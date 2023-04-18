鄭秀文新歌拍檔鹽叔再被爆大鑊　一腳踏三船墮胎女粉絲為第四者

天后鄭秀文（Sammi）新歌拍檔、哲學界KOL及「好青年荼毒室」創辦人鹽叔（楊俊賢）近日被爆暪婚偷食女粉絲，女粉絲更爆出曾為鹽叔墮胎。

Sammi（中）有份提拔「好青年荼毒室」，更帶住三位成員上電台受訪。（IG@sammi_chengsauman）

近日有網友於討論區發文，指控鹽叔疑似一腳踏三船。發文者自稱為爆出鹽叔出軌的女粉絲，她透露，與鹽叔拍拖前對方早已出軌，並轉述另一名受害人的說話。另一名受害人稱於2020年與鹽叔相戀，一年後感到被冷落，期間鹽叔曾提出要分手，但該受害人多番挽留下，最終沒有分手。此後見面時間愈來愈少，一個月只見一、兩次。而日前好青年荼毒室的其他成員集合拍片，是荼毒室自鹽叔事件後首次拍片正式回應，亦承認鹽叔一腳踏三船。

鹽叔。（節目截圖）

直至鹽叔被爆出偷食後，該受害人才從朋友口中得知原來自己是第三者，在迫問下鹽叔才承認偷食一事，「佢3月18日出篇聲明，但我3月25日問佢係咪有嘢要同我講佢先認，佢就話因為唔想我一個人喺外國要承受呢啲嘢，我聽到好mind-blown（震驚），原來咁樣叫做保護我。」她又透露鹽叔當時「聲淚俱下不斷道歉」，但後來見到鹽叔爆煲後否認有其他受害人存在，才決定站出來道出真相。

點擊睇疑似另一位受害人說法：

點擊睇女粉絲爆料曾為鹽叔墮胎：

+ 1

鹽叔長文致歉：