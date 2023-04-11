模範的士2｜神還原「勝利門」刺激收視　李帝勳最難打戲結局上演

李帝勳、表藝珍和金義聖主演的韓劇《模範的士2》收視繼續節節上升，故事神還原前BIGBANG勝利的性醜聞事件，創下全國18.3%的好成績。劇集將於本週大結局，香港觀眾緊記在本周五、六透過「黃Viu煲劇平台」緊貼播出。



《模範的士2》將於本週大結局。（黃Viu煲劇平台）

《模範的士2》因神還原「勝利門」而惹來熱議，「金道奇」（李帝勳飾）發現夜店「Black Sun」疑似是萬惡根源後，他假裝保安混入調查，查出偶像男團隊長「Victor」與警察廳總警就是幕後老闆。夜店不但允許未成年人士進入，又對女性顧客下藥迷姦等外，「Victor」更在聊天水群組與友人肆意談論受害女性，揚言要直播性侵過程，又譏諷韓國法律沒有阻礙力，髮指的行為不禁令人聯想到「Burning Sun」事件。

Victor在通訊群組與友人肆意談論受害女性。（黃Viu煲劇平台）

劇中「Black Sun」疑似影射「Burning Sun」事件。（黃Viu煲劇平台）

另一邊，「彩虹團隊」在搜查中發現「溫河俊」（辛載夏飾）與「金沙會」有關，組織不但操控海外詐騙集團及其涉及本地毒品買賣，更是「Black Sun」的幕後主腦。「溫河俊」因夜店一事差點被「主教」（朴呼山飾）滅口，因此他對「金道奇」懷恨在心，誓要親手解決對方。早前李帝勳訪港時曾透露，即將播出的監獄打戲是他從影以來最高難度的動作場面，相信劇迷都非常期待這一幕播出。

溫河俊主理的「Black Sun」慘被彩虹團隊擊破。（黃Viu煲劇平台）

河俊在「Black Sun」一役慘遭滑鐵盧，差點遭到「主教」滅口。（黃Viu煲劇平台）