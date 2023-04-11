Selina任家萱搞party揭曉「小腰果」性別　S.H.E二代團只欠Hebe

台灣女團S.H.E成員任家萱（Selina）上月宣布與圈外男友小徐成功「造人」， 並早早已經把孩子的乳名改為「小腰果」，昨日（10日）她舉辦了Baby Shower揭曉腰果的性別，宣布腰果是一名男孩。

昨日Selina舉辦了Baby Shower揭曉腰果的性別，宣布腰果是一名男孩。(facebook@任家萱Selina)

Selina 在社交平台上載了Baby Shower的照片並寫下：「腰果啊～現在的你已經聽得到媽媽說話了吧！這是你的第一個Party，來的都是媽媽的家人朋友喔！」而Baby Shower上的來賓有男友、任爸、妹妹任容萱、黃子佼夫婦、林宥嘉夫婦、Hebe及Ella等人。

Baby Shower上的來賓有男友、任爸、妹妹任容萱、黃子佼夫婦、林宥嘉夫婦、Hebe及Ella等人。(facebook@任家萱Selina)

Selina亦十分感性的說：「他們都是媽媽的貴人，人生很有趣，一點都不無聊喔！☺️很像是闖關的遊戲，這些來的貴人，都是陪媽媽走過一關又一關的人！讓媽媽變得～更成熟、更有愛、更完整的一個人。然後就遇到另一個，「幾乎」跟媽媽一樣優秀的～」之後Selina又大讚腰果的爸爸是最棒：「你的爸爸（笑）☺️最棒的是！謝謝腰果你選擇了我們🥰媽媽會努力，呵護你的靈魂，珍惜你的獨特，陪你健康快樂長大！腰果～我愛你💙」

Selina 在社交平台上載了Baby Shower的照片。(facebook@任家萱Selina)

而Ella亦留言：「耶🎉我猜對了！」有粉絲笑指：「S.H.E的二代團來了」不少粉絲都紛紛送上祝福，希望腰果健康快樂長大。

粉絲笑指：「S.H.E的二代團來了」。(facebook@任家萱Selina)

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