湯鎮業雙胞胎兒子慶祝生日　52歲姜坤保養得宜與兒子同框似姊弟

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉、孖仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），三個仔女都遺傳了父母的優良基因，孖仔近年已入行做藝人，甚有星味。日前Bruce同Chris迎來28歲生日，兩兄弟同一大班朋友開Party慶祝，場面非常熱鬧。而媽媽姜坤亦難得露面，身穿牛仔褸、將頭髮全部紮起的她打扮簡單仍難掩氣質，她緊緊地攬着兩個寶貝仔，三母子對着鏡頭笑得十分開心，畫面溫馨有愛！



慶祝生日！（IG截圖）

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畢業於亞視藝員訓練班的姜坤，當年備受力捧，更有「翻版林青霞」之稱。在湯鎮業的追求下，姜坤毅然放棄事業，兩人在1993年結婚，不過這段婚姻僅維持了8年就宣告結束。回復單身的姜坤自此低調生活，雖然未有再婚，但她依然不愁寂寞，不時出席聚會。現年52歲的姜坤凍齡有術，風采不減當年，與一對孖仔同框似姊弟一樣，狀態Fit爆！現時姜坤住在過千呎的豪宅，又不時出入高檔場所、坐遊艇出海玩，生活寫意！

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