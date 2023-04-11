余德丞孖網紅好友遊日本惹爭議　餐廳拍片兼4人嗌兩碗飯被轟失禮

前無綫（TVB）藝人余德丞（Dickson）去年與娘家結束8年賓主關係，不但過檔商台同Do姐（鄭裕玲）主持電台節目《口水多過浪花》，又化身KOL及YouTuber，與友好頻道「9bothew 膠保廢」拍片。去年他批評香港一間餐廳難食，遭店主入稟索償，後法官下令撤案。

余德丞（Dickson）試食後表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

近日余德丞與「9bothew 膠保廢」主持遊日本再惹爭議。日前四人到日本秋葉原一間餐廳用膳，在店內介紹菜式期間，店主突然上前詢問他們是否進來用膳，抑或只是拍片。余德丞和其他主持頗為愕然，應答指會點菜。余德丞似乎被嚇親說道：「燥底喎佢好似。」及後他們想點菜時老闆又行開，之後背景傳來有人疑似扔碗的聲音，其他主持續認同店主看來頗為煩躁。

余德丞與「9bothew 膠保廢」主持遊日本，卻被餐廳店主以不佳態度對待。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

此時坐在余德丞旁邊的男主持「阿保」解釋，日本老闆通常都不允許食客在店內拍攝，故可以理解為何老闆態度不佳，他說：「嚟日本拍嘢我已經預咗㗎啦，因為我以前嚟日本呢，我喺日本店影一張相都俾人X。」他又指秋葉原是遊客區，才較為允許他們拍攝。另一位主持「阿廢」認為是日本職人文化影響，阿保指非常尊重和理解對方，但表示「只係我唔鍾意啫。」他又不滿道：「其實電視機聲大過我哋講嘢聲啦，點解唔鬧部電視機呢？」

眾人表示上菜後店主沒有理會他們。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

4人總共點了兩個魚生丼。用膳期間一行人只能小聲說話，又表示店主已沒有招呼他們，並憶述剛才不小心拍到店主，店主已似乎頗為不滿，「即刻睥住你。」並將鏡頭對準店主放大。

食完後，余德丞認為店主「好慘」，連午飯時間都只有他們一枱客。眾人又發現店主忽然熄冷氣，一度懷疑店主想趕他們離場，最後發現原來是食物賣光了店主才提早關門。

鏡頭放大對準店主拍攝。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

片段上載後轉載至討論區，引來網友熱議。有網友認為雖然店主服務態度差，但余德丞等人亦太失禮，「入嚟掛住講嘢唔食嘢， 四個人嗌兩碗飯，人哋不滿好正常」、「有畀錢唔代表要比人X，前提你冇失禮在先。偷影人又點解釋？」、「店主係大反應，但睇番始作俑者，同佢地之後嘅行為，都好失禮香港旅客」。

余德丞給予3.5的網上評分。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

有網友籲他們尊重當地文化，「其實佢地一向都行開衰格路線，喺香港就覺得幾好笑，又幾好睇。但去到人哋嘅地方, 就真係尊重返人哋文化好啲....」、「其實日本唔太適合拍飲食片，佢哋本身都唔多鍾意俾人影。四個人點兩碗嘢坐咁耐，香港都會俾人X啦」、「日本真係好注重肖像權，你哋呢條片影到好多人冇bur真心唔得，佢地係影張相擺上推都要所有人頭打曬格，所以都建議你哋重新處理吓段片」。

其中一位主持一度懷疑店主關冷氣是想趕走他們。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

有人則支持余德丞和「9bothew 膠保廢」，認為店主態度太差，「個店主試吓咁樣發我脾氣，我即刻行返出去唔食」、「做香港人係咪要慘過做狗， 食個飯有畀錢都奉旨比人X」。片段上載後，「9bothew 膠保廢」亦留言澄清是經店主許可才入內拍攝。

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