ToNick恒仔為彌留血癌父親直播唱最後一首歌　祈盼：不用牽掛我們

恆仔@ToNick（趙善恆）丁父憂，昨日（10日）在社交平台以「給爸爸」為題撰寫長文，悼念血癌離世父親。ToNick前晚（9日）為「蒲吧春季音樂祭 2023」演出，原來當時是恒仔父親垂危之時，但為免失場，恒仔堅持上台表演，並以直播方式為父親獻唱最後一首歌，望對方放心離去。

一家人用手捉住爸爸隻手，望他能放心離去。（ig@hangjai）

趙善恒感激父親養育之恩及教誨。（ig@hangjai）

恒仔上載一家人捉住父親左手的照片，表示感激父親養育之恩及教誨，指父親現已「不需要再受病痛之熬」，寫道：「昨晚是你在這個維度裏看我的最後一場表演，大家的聲音你也聽到吧！你是最好的爸爸！也不用擔心，不用牽掛我們，我會把媽媽和妹妹都照顧好的。」《離散序》是恒仔送給父親最後一首歌，讓他知道每一次分開，也是下一次重的序幕。

恒仔並多謝兄弟們的體諒，續說：「昨晚，作為ToNick主音，我有責任站上台，兄弟們很好，說我應該留在家人旁，但我知道自己不能失場。但，能夠站上台的勇氣，是因為媽媽和妹妹的支持和鼓勵。他們說，爸爸也會想看到我站在台上表演的。」他透露從醫院裏回到家整理好自己情緒後再表演。他相信父親能安詳地去到另一個地方，並承諾：「我們會好好活下去，不會讓你牽掛和擔心的。」

恒仔以直播方式為父親獻唱最後一首歌。（ig@hangjai）