李坤城遺產惹關注　26歲新婚嫩妻林靖恩霸氣回應：我們從不談錢

台灣知名音樂作詞家李坤城日前（8日）不敵大腸癌病逝，享年66歲，留下26歲遺孀林靖恩。不少網民都非常關心李坤城的遺產分配，指林靖恩「年紀輕輕就賺到了遺產」，林靖恩不忿回覆台灣傳媒反擊：「我跟李坤城生前從不談錢！」

林靖恩以未亡人身份，向外界透露李坤城死訊。（FB@林靖恩）

李坤城與前妻育有兩子，長子李卓奇在車禍中喪命，次子李卓軒則在父親彌留之際在社交網發文，透露父親躺在病床上奄奄一息地向他道歉，表示「很抱歉什麼遺產都沒有留給你」。不過，兒子並不在意，認為「有啦，我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。」這句話令不少網民覺得李坤城會將全部遺產留給了小40歲的林靖恩。

對於遺產問題，林靖恩回覆台媒稱有自己的人生規劃，錢的事她不需要，也不用向任何人交待，指自己跟李坤城生前從不談錢，怒罵：「不干外界什麼屁事！」

李坤城和林靖恩這對「爺孫戀」一開始就震驚兩岸三地社會，當時林靖恩只有17歲，與李坤城年齡差距40載；李坤城一度被昔日好友、林靖恩的父親控告妨礙家庭，但敗訴。兩人一直懶理旁人目光，繼續愛得甜密，今年更是他們交往的10週年紀念。據台媒報道，李坤城生病後因很多住院文件都需家屬簽字辦理，林靖恩因此希望盡快完成結婚登記。兩人在2月1日，林靖恩穿上隔離衣進入加護病房，李坤城則在病床上，兩人簡單完成婚姻登記。而李坤城治療的7個月裡，林靖恩也沒有離開過一步，如今天人永隔，讓人揪心。

林靖恩對遺產事宜，指與李坤城生前從不談錢。（FB@林靖恩）

【回顧「爺孫戀」恩愛點滴】