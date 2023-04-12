評論｜姜濤獲稱「香港頂流偶像」被批不如內地　說穿了是市場不同

MIRROR成員姜濤早前現身西九音樂節，強勢復出，跳唱足6首歌整30分鐘，傾力演出廣獲大批粉絲稱讚，連台灣天王羅志祥都大讚姜濤「帥」。

姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足30分鐘。（鄺鈺瑩攝）

一向被指「紅不過羅湖」的姜濤，近日表演片段被轉載至微博，以「香港頂流姜濤直拍」為標註，衝上了微博熱搜；加上羅志祥稱讚姜濤，更變成了內地網友討論焦點，片段下有逾千留言和過萬讚好。

姜濤於西九音樂節跳舞影片被轉載至微博討論。（微博圖片）

可惜內地評論區對姜濤表演不甚滿意，直指他身形太肥未達偶像標準，顏值不及內地男藝人，跳舞尚有進步空間，有內地網友留言表示「香港人是真不挑啊」，並認為內地藝人完勝港台藝人；另有人則認為香港偶像一代不如一代，「明明是出過張國榮古天樂那些顏值天花板的地方。」

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實際上，多年來均有內地輿論認為，港人視內地娛圈較港圈次等；亦有香港網友表示，部分不受港人追捧的偶像，轉戰內地後卻意外爆紅，疑暗示內地娛圈品味不及港圈。而最經典的莫過於早年被嘲為「的士陳」的陳偉霆，北上後榮升炙手可熱的偶像，國際知名品牌廣告接到手軟；又如「𡃁模」出身、現為內地頂流偶像的Angelababy（楊穎）；在港發展平平，後憑節目《中國有嘻哈》在內地揚名歐陽靖（MC Jin）；離開TVB後在內地躍升一線小生的劉愷威等。

陳偉霆在港打拼多年一直半紅不黑，如今的他早已是內地頂流偶像，國際品牌廣告接到手軟。（William威廉陳偉霆微博）

這個情況在姜濤身上卻有所逆轉。姜濤在《全民造星》前曾參加選秀節目《快樂男聲2017》，後被淘汰；同隊的AK（江𤒹生 ）亦如是，他曾參選過《2013快樂男聲》同樣被Foul出局，近年兩人齊齊升格為MIRROR「上弦」，姜濤更以香港新一代人氣偶像姿態重回內地觀眾眼前。有內地網友藉機嘲諷「也就是一群內娛淘汰的」、「香港娛樂圈以前看不上內娛的流量炒作，然而走上一樣的道路，甚至捧的人不如內娛」，用以炒作話題。

姜濤是第一屆《全民造星》的冠軍，但其實更早時間他曾參與內地選秀節目《快樂男聲》，但進入30強就止步。（節目截圖）

不過一位藝人是否會紅，從來都講究天時地利人和，不同的藝人適應不同的市場，而不能否認的是，某程度上MIRROR的爆紅是受惠於疫情三年本土娛圈的復甦，再加上MIRROR以本土特色作為賣點，正與香港潮流不謀而合，MIRROR亦為疫情香港注入不少活力，因而姜濤的紅確實有大時代的因素存在，時來運到下才成為內地網友眼中的香港新一代「頂流偶像」。

至於近年港人捧的藝人是否不如內地？其實近年不少有實力才華的藝人都人氣高企，例如林家謙、MC張天賦、陳蕾、馮允謙，而MIRROR成員Jer歌唱實力亦備受肯定。至於姜濤變肥被指作為「流量明星」外表不合格，其實都只是一時，他過去幾年都保持得不錯，至於是否靚仔則見仁見智，而可以肯定地說，他只是這個中港娛圈矛盾之間的磨心罷了。

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