模仿犯｜林心如被批唔似女主播　角色原型原來是前無綫新聞主播？

由吳慷仁、柯佳嬿、姚淳耀和林心如主演的NETFLIX懸疑台劇《模仿犯》，上架至今接近兩星期話題不斷，更超越《華燈初上》打入全級超過20個國家及地區的Top 10排行榜，最大功勞一定是劇中的演員們。飾演女主播「姚雅慈」的林心如，在劇中以一頭大波浪長髮和復古打扮示人，原來她的角色原型正正是有「女戰神主播」之稱的台灣新聞主播張雅琴，林心如的演繹亦獲張雅琴大讚演技到位，非常有架勢。



《模仿犯》上架至今接近兩星期話題不斷。（劇照）

林心如在劇中飾演當家女主播「姚雅慈」。（《模仿犯》劇照）

現年59歲的張雅琴，於1990年展開主播生涯，先後在台視、TVBS、三立電視、中天電視和東森電視等擔任主播。1993年她在TVBS任職期間，亦曾短暫來香港擔任無綫晚間新聞和普通話新聞部的主播，回台灣後即常委擔任TVBS新聞總編輯。

張雅琴是林心如劇中角色的原型人物，（FB：張雅琴主播）

張雅琴曾來港擔任無綫晚間新聞和普通話新聞部的主播（網上圖片）

當年的張雅琴喜愛以波浪捲髮示人，而服飾多數都是以復古風格為主，而且亦經常在心口上別上花花胸針，盡顯溫柔典雅的一面。劇中的林心如亦一樣學到足，同樣以長捲髮和復古打扮出鏡報新聞，連胸針這個細節都有照顧到。

張雅琴喜愛以波浪捲髮示人，而服飾多數都是以復古風格為主，而且亦經常在心口上別上花花胸針。（網上圖片）

劇中的林心如亦一樣學到足。（《模仿犯》劇照）

雖然外形上幾乎100分，不過卻有不少網民批評林心如在扮演主播時咬字和語氣未夠精準，而且亦與《華燈初上》中的「Rose媽媽」非常相似，令人看得非常出戲。另外，三立財經主播高毓璘亦有直指林心如不足的地方：「雖然很喜歡林心如，但這回前面演主播/主持人有點不到位，後面被兇手KO的演出相對精彩多了，大概是因為...一，口條，本身聲音太溫柔了，不夠嗆；二，長得太漂亮了！」

有不少網民批評林心如在扮演主播時咬字和語氣未夠精準，而且亦與《華燈初上》中的「Rose媽媽」非常相似，令人看得非常出戲。（《模仿犯》劇照）

《華燈初上》中的林心如。（《華燈初上》劇照）