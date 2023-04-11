曹格囡囡Grace眨眼12歲暴風長高 濃眉包包面冇變樣

來自馬來西亞的「台灣金曲歌王」曹格去年11月離婚，與吳速玲結束14夫妻關係，一對子女Joe和Grace則跟隨媽媽生活。日前吳速玲44歲生日，在社交平台分享與子女的合照，驚覺當年跟爸爸參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》，萌爆的「包子姐姐」已急速成長變少女，雖然長高不少，但一把長髮，加招牌包包面完全沒有變樣。

當時只有3、4歲嘅Grace一定要大家叫佢做姐姐。「姐姐」（網上圖片）

Grace細個真係好得意。（網上圖片）

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2014年曹格帶同當年只有6歲Joe和4歲的Grace參加內地親子節目，「姐姐」Grace個樣超搞笑，加上童言無忌，深受觀眾愛戴。不經不覺，Grace已經12歲，去年被媽媽貼上泳裝照，穿著褐色的兩截式泳衣，又直又細的大長腿完全不輸媽媽。而今趟Grace正面曝光，皮膚白皙，「蠟筆小生」濃眉加包包面，跟童年時幾乎一模一樣樣，穿上露臍裝，時尚感十足。而14歲的Joe就變成小帥哥，電了攣毛髮型，陽光味濃，望落跟爸爸十分似樣，不少網民都大嘆「時間過得真係快」！

Grace大個女嘞，長高唔少，但個樣同細個時候差唔多。（fb@媽咪速玲）

剛回復單身的吳速玲稱今年生日有點感傷，因為她到現在才懂得正視自己，「總以為我可以的，沒什麼的，這一年我才懂，其實一直在壓抑自己的感受，強迫接受一切，我沒有不快樂，只是這幾年忘了快樂是什麼，到現在才發現，因為我的壓抑，換個角度想，至少現在發現了，生活中的快樂～幽默～自在～更重要」。

吳速玲雖是兩孩子媽媽，但身材依然火辣。（fb@媽咪速玲）

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