《隱形戰隊》23.6點成本周收視之冠　復活長假期觀眾流失量極少

無綫（TVB）公布上周（4月3日至4月9日）收視，雖然一連多天的復活節長假期，有數十萬市民離港外遊，但未有影響黃金時段節目收視。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，劇集《隱形戰隊》是本周的收視之冠，最高收視23.6點（152萬觀眾），比上周最高收視24點（154萬觀眾），僅輕微下跌了0.4點，但仍然穩據第一位。

槍戰超精彩，每次主角中完槍都唔死得。（《隱形戰隊》截圖）

劇集方面《愛·回家之開心速遞》最高收視20.9點（134萬觀眾），比上周最高收視21.8點（140萬觀眾），下跌了0.9點；《女法醫JD》最高收視17.2點（110萬觀眾），比上周最高收視20.2點（130萬觀眾），下跌了3點。

（《愛·回家之開心速遞》劇照）

資訊及綜藝節目方面《東張西望》最高收視22點（142萬觀眾），與上周最高收視22點（141萬觀眾）一樣，只是人數方面下跌了1萬人；《成人教科書》最高收視11點（71萬觀眾），比上周最高收視12.6點（81萬觀眾），下跌了1.6點；《LAW霸女神》最高收視10.2點（66萬觀眾），比上周同時段的《談婚論嫁》最高收視11.2點（72萬觀眾），下跌了1點。

有一位李先生聯絡《東張西望》，說他是這間律師樓的前顧員，更大爆這間律師樓的黑幕。(節目截圖)

周六晚播映的《聲生不息寶島季》最高收視13.2點（85萬觀眾），與上周最高收視16點（103萬觀眾），下跌了2.8點；而周日晚播映綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》競爭已到白熱化，最高收視20.9點（135萬觀眾），與上周最高24.3點（156萬觀眾），下跌了3.4點；緊接播映的《香港飯局》最高收視12.7點（82萬觀眾）。

內地綜藝節目《聲生不息‧寶島季》昨日（1日）於無綫（TVB）播出第一集。(節目截圖)

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