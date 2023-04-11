「雞排妹」公開陳沂手機號碼案　被判4個月有期徒刑決定上訴

「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）於2021年與網紅陳沂在Facebook直播中發生爭執，事後雞排妹在專頁發文時洩漏陳沂的手機號碼，違反台灣《個人資料保護法》，結果被對方告上法院。案件於今日（11日）於台北地院審理，雞排妹選擇不認罪，最後被判4個月有期徒刑，亦可以以12萬元新台幣代替被判處的有期徒刑，案件可以上訴。

雞排妹鄭家純（IG@ili.cheng）

2021年5月8日，陳沂半夜直播指責遭雞排妹狂打20通電話，而雞排妹亦有加入陳沂的直播，並且與陳沂正面開火。雞排妹先說出陳沂的手機號碼的前4個數字，第二天便在專頁利用6碼的「色號」卡來公布陳沂的手機號碼。

台灣網紅兼藝人陳沂（Facebook / @陳沂）

陳沂於庭上表示，自從被雞排妹公開電話號碼後每天都以淚洗面，之後的日子都覺得很不安，因為有超多網民瘋狂打電話給她，所以聽到電話響就恐懼，但也因為電話號碼綁定了很多的東西，沒辦法更換。她今日指出雞排妹完全不認錯，更惡意拖延訴訟，所以建議法官判比較重的刑罰，所以法官最後對雞排妹判了4個月有期徒刑，而雞排妹亦表示會上訴。

雞排妹鄭家純被判4個月有期徒刑（FB@鄭家純）

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