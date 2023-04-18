【懶人減肥】Coffee林芊妤推薦食足7年！全靠1招光速減磅清宿便

為迎接夏天的來臨，相信一眾女生亦開始紛紛投入減肥行列。除了運動之外，飲食的配合亦非常重要，出名身形fit到漏的Coffee林芊妤，早前於IG直播中分享吃了7年的減磅法寶，全靠這1招，即使不減食也可清走宿便腩，輕鬆減磅！對懶人減肥來說，可是天大的喜訊！



身為減肥專家的Coffee，自從成為瑜伽導師後，健康事業愈上高峰，特別是她分享的運動教學影片，由於教學由淺入深，受不少追求健康或減肥的男女歡迎，年齡層更由年輕到老人家都有，認真架勢！擁有fit爆體態的Coffee，除了運動之外，她從不盲目節食來減肥，反而更重視健康飲食，多年來跟著自己獨有的健康餐單來維持美好身段，更靠1招清走宿便腩，光速減磅！原來秘訣來自Superfood Lab的SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉。

每朝一杯SuperGreen Detox成功清走宿便腩

Coffee早前IG直播與粉絲分享她從來沒有肚腩的秘密，就是7年來她都會每朝飲一杯SuperGreen Detox。她說：「由於我們每天不能吸收足夠的纖維，所以我就靠SuperGreen來補齊平時食不夠的蔬菜，比起市面上過甜的酵素，純天然的SuperGreen不加糖分，每罐含有300億強效活性益菌、5大益生元同時多達24種超級食品纖維。最重要的是喝完之後，拉出來的便便都超漂亮！不會令人上吐下瀉，輕鬆排便。」她更表示平時去旅行都會帶住SuperGreen，因為除了自己外，屋企人都會一起喝，增加腸內益菌同時增強抵抗力，一舉數得。而SuperGreen Detox更沿用超級複合配方，效果比單一益生菌高出3 倍！

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Coffee早前IG直播與粉絲分享她從來沒有肚腩的秘密，就是7年來她都會每朝飲一杯SuperGreen Detox。

補身補血！女生必備SuperRed Collagen

不單身材要夠Fit，皮膚一樣是變美的關鍵！想保持完美的肌膚狀態，Coffee亦於直播分享SuperRed Collagen超級膠原紅粉，補身補血之餘更有膠原蛋白，有效強力抗氧化。一樽就有齊高濃度納米水解膠原蛋白、透明質酸、超級抗氧食品以及維他命ACE，全面補足身體所需要的抗氧元素，打造零暇美肌！而且身體容易吸收，一日一杯SuperRed Collagen 就足夠補充人體一日所需的維他命ACE，女生一定要常喝！

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緊緻線條、保持肌肉量！運動前後靠SuperSlim Protein

熱愛運動、健身的Coffee，攝取蛋白質當然是生活不可或缺的重要一環！通常在做運動的前後，她都會飲SuperSlim Protein攝取蛋白質，而SuperSlim Protein正正集合超級食品、超強益生菌、植物酵素和植物性蛋白，有助緊緻線條和減少肌肉流失。Coffee又指，大眾最怕燥熱、高卡路里的蛋白粉，而採用植物性蛋白質的SuperSlim，除了低敏、不燥熱、不會造成便秘外，更是低卡、低脂、低GI、低糖，非常健康，而且每杯只得79卡路里，減脂不減肌，飲用零負擔！

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無懼與陽光玩遊戲！SuperWhite擊退黑色素、美白更全面

炎夏進行戶外活動，女生們在陽光下，就算已塗上防曬產品，都總是提心吊膽，時刻都要不停「喪補」防曬，好難玩得盡興。談到常曬日光浴，卻不怕曬黑的秘訣，Coffee建議大家內外夾擊，keep住食蘊含天然抗氧美白成分穀胱甘肽的SuperWhite超級亮白C+ UV素，而且更經臨床實證，可對抗體內黑色素形成！除此之外，SuperWhite含豐富維他命C，不但對抗氧化有幫助，更有助踢走加速衰老的頭號敵人「游離基」，預防UV光線的傷害，達至提亮透紅的粉嫩肌！更重要的是，SuperWhite含有透明質酸親水性特強的天然成分，可讓肌底迅速注滿水，提升皮膚長效鎖水力，即使玩了一整天，都不怕皮膚乾乾，Stay Moist、Stay Firm！

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懶人瘦身變靚必睇—Coffee餐單全公開！

想好似Coffee一樣變靚變瘦，不妨參考她的個人健康餐單，一齊跟住食，食住瘦！

• 每朝一杯SuperGreen Detox（補充足夠蔬果纖維營養，促進腸道蠕動，排清長年累積的宿便）

• 每晚一杯SuperRed Collagen（睡前抗氧化，同時為肌膚補充養份）

• 運動前/後一杯SuperSlim Protein（補充蛋白質之餘更有飽足感，達致全日減脂不減肌）

• 夏天一日飲2包 SuperWhite（抗UV的同時修復膠原蛋白，幫肌膚補水，均勻膚色）

• 肚腩即消！網紅Ruby都話有用 食足兩星期成功減磅

除了Coffee之外，真人騷《賭命夫妻》中的Ruby，表示自己體質易肥，加上在新加坡餐餐食咖哩飯及飲奶茶，長期不吃蔬菜，宿便的問題令她非常困擾。當她試了14天 SuperGreen Detox+SuperHot的益生菌排毒+抗醣套餐後，效果顯著，便便超暢通，不用減食繼續吃也能瘦，大讚驚喜！

SuperGreen Detox+SuperHot的益生菌排毒+抗醣套餐

即睇Ruby真人實測：

宿便問題長期困擾Ruby，肚腩加水腫看起來胖了一個碼！

但自從嘗試了SuperGreen Detox+SuperHot的益生菌排毒+抗醣套餐 後，排便迅速變得順暢，「肚腩仔」自然慢慢消失，同時減少水腫情況。

SuperGreen Detox成分純天然，更獲澳洲GMP品質認證，有助排走身體宿便及毒素。

服SuperHot的方法簡單方便，只須每日於餐前加入在100毫水、飲品或食品之中，即能抑制高達50%醣分及20%卡路里吸收。*

SuperGreen Detox+SuperHot的益生菌排毒+抗醣套餐有助燃燒腹部的頑固脂肪，助您打造易瘦體質，同時間增加腸內益菌，提升抵抗力。

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SuperGreen Detox、SuperRed Collagen、SuperSlim Protein、SuperWhite成分100%天然，獲澳洲GMP品質認證，確保產品製作過程及成分安全。想跟住「Coffee餐單」食住瘦，可到Superfood Lab官網網店，全港屈臣氏或莎莎，均有發售。

（資料及相片由客戶提供）