黃宗澤餐廳復開反應兩極　有食客力數餐廳三宗罪：意粉是冷的

黃宗澤（Bosco）經營的餐廳其蠔吧OysterMine近日翻新完成，重新開業便吸引數十名女粉絲現場等侯，Bosco亦親力親為落場招呼賓客，盡顯老闆功架。不過，店鋪開張不久有不少評論，有正評但亦出現負評，最近有位網民在社交平台寫下千字文力數餐廳三宗罪。



黃宗澤尖沙咀蠔吧餐廳是不少圈中好友的聚腳地。（IG：@oystermine）

黃宗澤（Bosco）向來「瓣數」多多，除了演戲外亦有做生意及投資物業，即使疫情期間其蠔吧OysterMine損失過百萬，仍無阻其繼續發展飲食業的決心，並將餐廳翻新重新出發。惟近日有位幫襯完的顧客，在小紅書以「黃宗澤新餐廳爆炸踩雷」為題，發了篇千字文，力數餐廳「經理態度差」、「食物不熱」、「食物上唔齊」三宗罪，尾處更tag埋Bosco帳號。

近日有位幫襯完的顧客，在小紅書以「黃宗澤新餐廳爆炸踩雷」為題，發了篇千字文，力數餐廳「經理態度差」、「食物不熱」、「食物上唔齊」三宗罪。（小紅書圖片）

她首先稱讚Bosco為人親切，任影相唔會say no，不過餐廳進食方面體驗感卻很差，她說：「首先我們坐戶外，但是坐下來一會都沒有服務人員來服務我們，需要叫很多次才有，但此時店裏沒有很多人，服務人員也是站着的，後來終於有一位副經理過來，但是非常不耐煩和態度不太好。」樓主猜：「可能太忙，然後很多粉絲要一直維護秩序，可能有點煩躁？」

她首先稱讚Bosco為人親切，任影相唔會say no，不過體驗感卻很差。（小紅書圖片）

樓主下單了海鮮拼盤、意粉還有烤雜菜，惟意粉到枱後卻是冷的，她說：「我以為做法是這樣冷吃的，可是裏面是熱的，服務人員說我去給你換一份，結果拿回來的是剛剛那份，為什麼會發現是那一份？因為我們切斷的意粉還原封不動。」

樓主爆最後烤雜菜更沒上也沒做，然後找經理反映，只表示抱歉並贈送了兩杯荔枝汽水，以及把蔬菜免單作為解決。樓主直言一餐飯體驗下來感覺很差，她說：「開業感受到這樣的服務和出品我真的非常失望，花錢買難受而且沒有服務還收我服務費。」坦言自己也是半個出家美博，一家餐廳出現服務問題是致命性的，特別是名人容易被放大，在文尾更tag了Bosco的帳號，希望內部能重新整改。

好長既評價。（小紅書圖片）

好長既評價。（小紅書圖片）

另外，有食客在留言下為Bosco平反，指這間餐廳是吃過所有明星餐廳最不撈錢的，菜品好吃又量大，更笑言像你這樣的吐槽帖多一點，自己才能夠順利book位。

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