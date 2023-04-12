香港影壇「四大惡人」三人仙遊 黃光亮笑看人生：其實我都走緊

香港影壇「四大惡人」之一黃光亮（亮哥），今日（12/4）現身銅鑼灣出席好友嚴淑明全新國語歌曲發佈會。對於香港影壇「四大惡人」走剩他一人，亮哥接受《香港01》訪問風趣幽默說：「其實我都走緊，哈哈！我都六十幾歲，所以你要對我好啲呀。不過呢樣又係好正常嘅嘢嚟，因為由你一出世就預咗嗰一刻，我係好有呢個人生態度。而我又會覺得佢哋走得咁快，留低我喺度鬼咁辛苦，我都係抱住笑看人生咁去面對。」

黃光亮今日出席好友嚴淑明新歌發布會。(葉志明攝)

被問到會否覺得香港電影圈缺乏有潛質演惡人的演員？亮哥認為好睇本身演員的背景及成長過程，加上社會的變遷及文化的改變，是會令到演繹上會有分別：「嗰陣時80年代，當時係全世界經濟起飛嘅時候，而喺80年代之前，大家都經歷過艱辛嘅生活。相對而家嘅年代啲人，佢哋係冇經歷過嗰種生活，加上成個社會方法都唔同咗，冇咗師徒制，變咗成個社會氛圍都唔同咗，呢個係好重要好重要。」

黃光亮神隱多年未有拍戲。（葉志明攝）

另外提到經常有人批評香港略有知名度的男女演員無論演什麼角色時，都要顧及靚仔靚女形象，令到角色上毫無說服力。亮哥心感認同：「我覺得幕後嘅責任比較大，因為演員好多時候都係被動，不過我亦相信有名氣嘅，有地位嘅可能都會有咁嘅要求，但係係少數。不過到最後都係要睇幕後佢哋想要啲乜嘢。」

黃光亮視黃霑為自己的恩師及伯樂，他非常感激霑叔的提攜。（葉志明攝）

黃光亮2016年接拍完無綫劇集《火線下的江湖大佬》之後神隱多年，平時深居簡出看書過生活。被問到有否戲癮？亮哥爽快說：「我係有好大戲癮㗎！不過係遇唔到啱嘅劇本。（點唔啱先？）係個劇本唔完整，都唔知想我做乜，試過有次叫我客串一日幫幫手，連劇本都冇，我問個導演佢就支吾以對，我焗鬼氣好直接同佢講你唔好搞我，你搵個特約演員去做算吧啦。」

黃光亮表示戲癮非常大，只是未遇到好劇本，更分享被導演冷待的經歷，認為對方不懂尊重感到不快。(葉志明攝)

黃光亮縱橫影壇，因一次在片場與黃霑結緣，被黃霑賞識大讚聲線獨特，並主動向黃霑拜師學唱歌，二人正式成為師徒關係：「雖然而家冇合適嘅戲俾我拍，我就將戲癮轉移咗去唱歌度，又返返去原點度。我好記得以前師傅黃霑話我把聲好特別，嗰陣時佢寫咗幾首歌俾我，但係我冇能力去做嗰件事。（咩事無能力？）因為嗰陣時三十幾年前，我係晚晚去蒲，飲酒猜枚，你話我咁嘅情況點樣可以唱歌。我係晚晚夜生活，嗌住咁猜枚，你話我點樣用聲啫，我係有錄過幾首歌㗎，但唔得。（霑叔有冇鬧你？）霑叔從來都唔話人，佢用身教，佢唔係用言教。（你唔受教！）呢個只有佢同我先知。我試過好多時我飲大咗凌晨兩點打俾佢，問佢瞓咗未師傅？佢就話邊有咁早呀，仲寫緊嘢。咁我就話醉醉地我而家上嚟，佢就話好呀，你而家上嚟再醉過。我上到去，佢就開多支酒，再灌醉我，佢又自隊，跟住我哋就喺度傾偈，我哋成日都係咁相處。」

黃光亮自爆以前經常晚晚豪情夜生活，經常猜枚飲酒。（葉志明攝）

被問到有否後悔成日飲酒導致唱唔到歌？亮哥笑言：「我從來都冇諗過後悔，因為有早知，就冇乞兒啦！人生過程冇啱同錯，呢個只係一個過程，但我就會反思囉。（有反思但做唔到！）係呀，哈哈！（當年晚晚豪情夜生活，經過浸淫促成你變成「四大惡人」原因之一？）有可能係咁，哈哈！」