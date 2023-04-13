隱形戰隊｜御用癲婆趙希洛又嚟料　逐刀插死鄭啟泰仲露變態笑容

《隱形戰隊》本周已是結局篇，劇情亦愈來愈緊湊，劇集自播出以來都有不少的性感或強姦場面大灑鹽花，加上緊湊的內容令不少觀眾都落力追看。昨日（12日）一集雖然性感場面欠奉，但有「御用癲婆」趙希洛飾演阿Yan精湛的演技搭夠，同樣令觀眾大讚劇集精彩。

「御用癲婆」趙希洛精湛的演技。(《隱形戰隊》截圖)

匡勝天（陳展鵬飾）自成功洗脫殺人罪名無罪釋放後，一直與Madam Fong（江美儀飾）作對，更令江美儀停職接受調查，他亦用計劃屈江美儀槍殺鏗少（阮浩棕飾）被扣查。陳展鵬去探望時挑釁江美儀：「唔通你真係以為你老公係英勇殉職？」原來陳展鵬安排了趙希洛在邢學禮（鄭啟泰飾）追捕賊人期間殺掉他，趙希洛利用賊人掉在地上的刀，一刀又一刀的插到鄭啟泰身上，期間她還露出變態的笑容，殺了鄭啟泰後不慌不亂的拿起殺人的刀子邊走邊笑，令觀眾不禁說「御用癲婆」回來了。

原來陳展鵬安排了趙希洛在邢學禮（鄭啟泰飾）追捕賊人期間殺掉他。(《隱形戰隊》截圖)

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另外講到早前失蹤的Ben Sir（胡諾言飾）屍體終於浮現，而趙希洛擔心與陳展鵬飾殺害他的經過會被人發現，原來胡諾言被殺當日與趙希洛在海邊攤牌，問她接近自己是否另有目的，而趙希洛亦承認一切說：「我同你喺埋一齊，同你上床，目的就係要你心甘情願幫天哥（匡勝天，陳展鵬飾）出庭做證，同篤死姓方嗰個死八婆！」之後趙希洛便露出極奸險的笑容，令人不寒而慄。最後天網恢恢，被警隊發現胡諾言身上有微型攝影機，拍到當時胡諾言被殺的經過。陳展鵬的凶狠殺人過程已被記錄下來，警隊亦落力追輯陳展鵬及趙希洛。

原來胡諾言被殺當日與趙希洛在海邊攤牌。(《隱形戰隊》截圖)

趙希洛便露出極奸險的笑容，令人不寒而慄。(《隱形戰隊》截圖)

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