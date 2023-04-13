隱形戰隊｜歐瑞偉陳展鵬對打　《城寨英雄》鐵布衫KC大戰煎Pan

由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》本周播出結局篇，昨晚（12日）一集被活埋的Shadow（劉佩玥 飾）用最後一口氣吹響女女（林子善 飾）之前送贈的「愛情信物」哨子頸鏈（愛的咇咇），成功引起女女注意、並與POTT及CTRU隊員合力將Shadow救出。之後鏡頭一轉，甦醒了的Shadow與女女情深擁抱，原以為「娘娘與兵」修成正果，豈料只是女女南柯一夢，Shadow醒來後數度絕情地拒絕女女，二人關係再陷冰點。

見到女女搏晒命咁救Shadow，真係勁感動。

呢個「愛的咇咇」，浪漫之餘仲係Shadow逃出鬼門關嘅重要物件。

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來到尾二一集，劇情自然更加高潮迭起。根據無綫官網昨日釋出的搶先睇宣傳片，今晚重頭戲是張Sir（歐瑞偉 飾）大戰匡勝天（陳展鵬 飾）。雖然預告只有短短30秒左右，但無論是張Sir的「爆玻璃凌空飛躍」，抑或「調轉槍頭」以槍柄大戰手持軍刀的匡勝天，均令網民看得熱血沸騰，並對於《城寨英雄》的「鐵布衫」與「猛虎硬爬山」在《隱形戰隊》中再度交鋒兼忠奸身份互換大表讚歎：「以手槍柄大戰軍刀，超期待呀！」、「張Sir終於出手」、「張Sir冷酷嘅眼神，拋槍接槍嗰吓夠勁、型到爆」，更有網民擔心張Sir安危：「張Sir對眼有事喎，會唔會出事？」

歐瑞偉揸槍對決陳展鵬。

陳展鵬揸軍刀。