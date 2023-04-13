李昇基IG長文為李多寅護航　鬧爆韓媒報道不實︰妻子不能選擇父母

韓國男演員李昇基於2021年與李多寅承認戀情後，因女方的家庭背景而令戀情受到外界極力反對兼形象大跌，不過李昇基為愛一直不離不棄，更懶理外界的反對聲音，於上周五（7日）舉行超豪華盛大婚禮迎娶李多寅，吸引近半娛樂圈一線名人出席婚禮。兩人結成夫妻不夠一星期，李昇基因受不了韓國傳媒對愛妻家人的指責而發長文開戰，更揚言「我的妻子不能選擇父母，怎麼能因父母的話題而分手呢？」



李昇基上周五（7日）舉行超豪華盛大婚禮迎娶李多寅。（IG：@byhumanmade）

星二代出身的李多寅是《大長今》「崔尚宮」甄美里的二女，其繼父李洪憲是一名「經濟犯」，他曾於2014至2016年期間涉嫌偽造股價賺取非法利益而上新聞。2018年，李洪憲於一審被判入獄4年並罰款25億韓元（約1,700萬港元），而媽媽甄美里亦圈中出名的炒股名人，曾被爆出利用內線交易賺取暴利，形象大插水。除此之外，李多寅生父林榮奎亦留有9次案底，包括施暴、詐欺和性侵等，因此李多寅一家在韓國形象不算好，當時李昇基與李多寅承認戀情之後，更連帶令其完美形象急跌。

李多寅繼父2018年被判入獄4年並罰款25億韓元。（channel a）

李昇基在Instagram發文表示，連親近的朋友都曾經對自己說「想想你的形象吧」而勸兩人分手，但他對太太的愛依然相當堅定：「我的妻子不能選擇父母，怎麼能因父母的話題而分手呢？」他透露與李多寅約定要「用今後的人生慢慢償還」，並互相扶持走下去，更直言這與惡評無關，只是出於兩人的本意，而且結婚的禮金也會全數用於幫助弱勢團體。

李昇基因受不了韓國傳媒對愛妻家人的指責而發長文開戰，更揚言「妻子不能選擇父母，也不可能因父母分手。」（IG：@byhumanmade）

他直言做了20年藝人，從來沒有這樣感情用事過，又表示不會祈求要得到大家的祝福，但同時卻讓他的心感到十分沉重：「從我們的戀愛曝光到結婚，甚至到現在婚後的第5天，我都因為各種諷刺嘲笑的新聞而煎熬。」

李昇基罕有發文反擊韓國傳媒。（IG：@byhumanmade）

李昇基還羅列出引起爭議的新聞，強調李多寅一家在操縱股價事件，併吞了約260億韓元（約1.6億港元）的報道並非事實又點名《10asia》的記者和《Money Today》的蔡姓記者說：「如果你在發新聞前來問我回應就好了，我一定會詳細回答的。」他還提到他離開了壓榨他18年的Hook娛樂後，自己成立了公司，卻開始出現一堆他管理不善的報道，而這些都是Hook娛樂買通記者後故意散播的不實報導：「記者先生，我可以告訴你一些背後可怕的內幕，如果你要做後續採訪，請跟我聯絡。」

李昇基承諾會用今後的人生慢慢償還。（IG：@byhumanmade）

按圖睇李昇基、李多寅世紀婚禮現場照：

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