Lolly Talk阿妹孖「滑冰女神」馬曉晴嘆甜品　自稱雪糕狂：好夢幻

女團Lolly Talk人氣最高的成員黃敏蕎（阿妹），以及曾於國際比賽獲獎、有「港版石原里美」之稱的前香港女子花式溜冰運動員馬曉晴Maisy率先試食新款春天甜品，甫到現場看到春日莓果盛宴下午茶的阿妹和Maisy均便興奮不已，更不約而同表示是個雪糕狂，阿妹更坦言一接到這個可以邊拍攝邊享受雪糕的工作時高興得尖叫起來：「之前與Lolly Talk成員到日本工作，瘋狂得每天吃上三至四種不同口味雪糕！這個下午茶的造型極為夢幻，光是看著便已是享受！」說罷兩位更拿出手機大拍特拍，實行相機食先！

阿妹自稱係雪糕狂。

好好拍照過後的阿妹和Maisy亦把握著細閱下午茶餐單的時間同時品嚐兩款士多啤梨雪糕和藍莓撻雪糕，一向有品嚐下午茶習慣的Maisy解釋道：「這個下午茶的靈感來自這兩款雪糕，當然要好好仔細品嚐，才能感受到下午茶的最完美體驗。」而阿妹更對藍莓撻雪糕情有獨鍾：「兩款春日莓果雪糕清新細膩，特別是全新的藍莓撻雪糕碎餅粒所帶來的豐富口感，一如春天喚醒大地般令我每一吋味蕾均躍動起來！」而一向愛吃奶味較重的口味的Maisy亦覺得全新的藍莓撻雪糕感覺十分新鮮，其酸甜的滋味十分適合於春天品嚐。可愛坦率的阿妹更笑言自己就像藍莓撻雪糕，令人雙眼發亮：「藍莓有效護眼，而大家看到我就像眼睛吃冰淇淋一般，雙眼發亮。」

拍照過後的阿妹和Maisy亦把握著細閱下午茶餐單。

品嚐過五款甜點的Maisy最為欣賞「陳皮糖水巴巴小蛋糕配紅棗果醬及杏仁忌廉及雪耳」：「五款甜品均極為出色，但最後這款最得我心，沒想到陳皮和雪耳這些傳統中式甜品食材用於西式甜品中能如此完美，中西和新舊融合並重，最為意想不到，極有驚喜！我亦希望我的溜冰教育和幕前主持的工作亦能像這款甜品一般，互相兼容，取得完美平衡。」

Maisy最為欣賞「陳皮糖水巴巴小蛋糕配紅棗果醬及杏仁忌廉及雪耳」

而五款咸點中阿妹則心醉於「紅酒紅菜頭醬伴檸檬忌廉芝士及脆餅」：「這款咸點外形精巧，但其實採用了多款口感不同、味道獨特的食材，卻又出奇地夾，就像Lolly Talk一般，每位成員的性格、長處不一，卻又互相扶持包容，互補長短，給我《七姊妹星團》歌曲的感覺。」說罷阿妹更宣布Lolly Talk快將推出新曲，乘機宣傳一番，率性的性格惹得現埸工作人員哭笑不得。