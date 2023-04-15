林嘉欣竟牽連在老公袁劍偉疑抄襲事件　遭力證曾觀看有關宣傳照

梁詠琪（Gigi）早前為慈善團體演繹主題曲《停一停•心呼吸》，其MV因涉嫌抄襲而即時下架。負責執導該MV的袁劍偉日前接受傳媒訪問時，就表示自己連日來一直了解事件的發展，亦有與本土團隊（CHLOEOGRAPHY PROJECT）傾談。袁劍偉昨日 (14/4) 正式發聲明交代。

梁詠琪歌曲《停一停·心呼吸》MV被指抄襲。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

袁劍偉聲明內容如下：

「關於最近涉及《停一停心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注 而今次義務製作的音樂錄像創作本意是人類煩惱大多來自於「貪、嗔、癡」，於是用「紅、藍、 灰」三色汽球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象 徵透過「 停一停 • 心呼吸 」可達到的澄明境界。

在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料， 亦沒有抄襲該作品 ，但風波傳出後身邊有人提醒原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城Maybe Tomorrow》的創作團隊 CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。」

執導拍攝《停一停 • 心呼吸》MV的袁劍偉。（IG：@FEN_YUEN）

在袁劍偉的聲明發出後，今日凌晨 CHLOEOGRAPHY PROJECT 亦有於Facebook專頁發聲明回應對方。該聲明指出：「要人坦然承認錯誤會使人身敗名裂，有欠人之惻隱；任人公然逃避責任會讓真相被埋沒，也有違法理公正！有關是次「抄襲」事件，從來不存在和解的說法，我們相信「真相」毫不含糊地只有一個，而跟有關單位和人士進行直接對話，只是一個把真相越辯越明的過程。」表明不會妥協埋沒真相的立場。

該個團體發聲明指出《停一停 • 心呼吸》中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等都涉抄襲之嫌。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

聲明當中提到：「 袁劍偉最初肯定他和整個製作團隊「從來沒有」看過任何《遙》的宣傳錄像和相片，其後說法前後不一，他表示自己只是「忘記」有否看過相關內容；最後又突然主動提出並承認自己曾經看過一個講座中出現有關《遙》的宣傳相片！他描述相片的內容是一個大型球體與一位女舞者在鬧市中出現的畫面。相關的講座名為「女藝術家的機遇：從謝景蘭到香港當下的境況」，於 2021年8月23日舉行，經翻查講座的 YouTube 影片記錄後，講座曾發佈三張符合袁劍偉所描述的相片，此外，在影片 39:28 至 44:50 之間還總共播放了 29 張《遙》的相關宣傳相片及演出劇照。」

林塔欣亦被牽連到有關事件當中。(圖片提供：林嘉欣工作室）

而從有關影片中可見，袁劍偉的太太林嘉欣亦是當日講座的座上客，身為嘉賓之一的她當時亦有觀看過《遙》的相關宣傳相片及演出劇照。網民即時議論紛紛，甚至質疑林嘉欣是否牽涉在老公袁劍偉此次抄襲風波當中，這也可算是 CHLOEOGRAPHY PROJECT 一個有力反擊。甚至有網民表示：「唔排除林嘉欣可以有份幫佢老公手抄襲。」

林嘉欣是當日講座嘉賓之一。(網上截圖)

點擊睇 CHLOEOGRAPHY PROJECT 聲明全文內容以及林嘉欣出席有關講座情況：

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