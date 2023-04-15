TVB推出首套雙語劇集《Cross My Mind》 歌手陳明憙首部擔正劇集

myTV SUPER 迎來 7 周年之際，破天荒跟遠在洛杉磯的 Wong Fu Productions 聯乘之作品 《Cross My Mind》即將於 4 月 16 日正式播出。近幾年 myTV SUPER 不間斷推出原創節 目，力求為觀眾帶來更多元化的體驗和享受，這次無懼語言、時間及地域等重重障礙， 和 Wong Fu Productions 團隊攜手帶來使你眼前一亮的首部原創雙語(英語/粵語)劇集。

女主角陳明憙 Jocelyn

【新開始新方向 大膽與世界另一端「強強」聯手】

myTV SUPER 2017 年起開始推出原創綜藝節目及劇集，近年更不斷進行節目內容與形 式的創新，務求為觀眾帶來高質的娛樂享受。今次，myTV SUPER 原創內容主管林肯 希望通過與海外合作的方式，製作英語/廣東話雙語劇集，為觀眾提供更多元化的觀看 體驗。而遠在洛杉磯的 Wong Fu Productions 成為 myTV SUPER Original 首次海外合作的 對象。

陳凱琳、黃碧蓮客串演出

Wong Fu Productions 作為成立近 20 年的美國獨立製作公司，主要在自己的網站及 YouTube 頻道發布原創作品，其 YouTube 頻道擁有超過 300 萬訂閱數，最熱門作品更有 超過 2000 萬的播放次數。

麥玲玲師傅亦會出現在劇集中。

收到 myTV SUPER 的邀請後，身為 Wong Fu Productions 創始人之一的 Wesley Chan 直言 「這是從未想過會發生的事」。即使在美國長大，TVB 的節目也是 Wesley 的童年回憶， 小時候的他在親戚家看過 TVB 劇集，更形容「談到亞洲文化，就不得不提 TVB」， Wong Fu Productions 在海外備受亞裔觀眾追捧，今次的合作在傳播亞洲文化上無疑是一 次強強聯手。

【Cross My Mind: 在面對困難及挑戰時，我們都一樣 】

節目拍攝期間正值疫情之際，這令這場跨國合作難上加難，Wesley 坦言曾因而有所卻 步，但最後仍然選擇接受邀請:「這次合作是一個挑戰，但也正是令我們想要堅持下 去的原因。」，《Cross My Mind》由此開始萌芽。

故事正正發生在香港和洛杉磯，myTV SUPER 與 Wong Fu Productions 分別負責兩地各自 的拍攝和製作，myTV SUPER 節目創意主任 Thomas Lo 與 Wesley 各自擔當兩地的導演。

由劇集籌備起至今，兩方團隊為突破香港與洛杉磯 15 小時的時差而晚睡早起，進行了 無數個線上會議，力求最大程度參與彼此的拍攝。儘管天各一方，但 Thomas 和 Wesley 都盡力平衡《Cross My Mind》中香港和洛杉磯各自的文化色彩，無論觀眾來自什麼地 方，都可以在故事中找到共鳴。

《Cross My Mind》由香港演員陳明憙 Jocelyn 、韓裔美國演員 Nathan Ing 主演，並由車 婉婉、胡渭康、Christina Colgan、Hugh Tran、Rohan Gupta、黃碧蓮 Linna、 Michelle Park 聯合演出，更有麥玲玲、陳凱琳、MC Jin 歐陽靖驚喜客串。

《Cross My Mind》講述兩個分別居住香港和洛杉磯的年輕人通過超自然的神奇相遇， 互相傾聽、陪伴並獲得成長的故事。如同故事中的男女主角，亦如 myTV SUPER 和 Wong Fu Productions 的合作， 即使在地球的兩端，文化背景大相逕庭，但大家卻面對相 似的困難和挑戰，只要相互傾聽彼此陪伴，定會度過艱難的時光。