泫雅前男友DAWN親口否認復合　澄清送戒指用意非求婚

泫雅和前男友DAWN去年11月宣布分手，無預警結束6年情震撼粉絲。不過由於二人仍有在IG互動，今年2月又被網民目睹拖手行畫展，復合傳聞再浮上水面。最近DAWN上節目親口否認復合，並解釋當初其實沒有求婚。



泫雅和DAWN去年去年11月宣布分手令粉絲驚訝。（IG/@hyojong_1994）

DAWN近日推出新歌《寫給閃耀的你》表明是為泫雅而寫的歌，女方亦有在IG分享，復合傳聞又一次引起關注。不過DAWN接受訪問時就否認了復合一事，他表示自己與泫雅可能是世界上最了解對方的人，即使對方有任何決定也約定好會支持對方，即使泫雅將來有新對象。為何不對外交代關係，DAWN坦言兩人也對類似新聞感到疲累，覺得要刻意回應的做法有點可笑。

DAWN曾送泫雅對戒，他澄清當時並非想求婚。（IG/@hyunah_aa、hyojong_1994）

DAWN接受訪問時親口否認復合。（網上圖片）

去年2月泫雅曾在IG上傳DAWN送對戒的影片，當時她寫道：「當然是Yes！」大批粉絲祝福男方求婚成功。可是DAWN澄清送戒指給泫雅時沒有特定意思，只是單純喜歡前女友才送她戒指。當時他默認傳媒求婚的報道，DAWN解釋的確心中有「泫雅就是結婚對象」的想法，所以沒有刻意澄清。DAWN在訪問中坦承仍愛着泫雅這個人，不論身份是甚麼，未來走的路不同，他可能也不會改變愛女方的心，兩人之間的深厚感情感動不少網民。

DAWN承認依然愛泫雅，所以至今都沒有刪除二人昔日的合照。（IG/@hyojong_1994）