梁佩瑚嫁內蒙古富商生活無憂　複式豪宅自設K房招呼好友聚會

現年52歲的梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行，早已淡出幕前的她近年甚少公開露面，但亦有不時在社交平台分享日常生活。近日梁佩瑚上載了多段影片，片中所見，她邀請了幾位好友到家中聚會，身穿牛仔套裝出鏡的她，正在開心演唱林子祥的代表作《敢愛敢做》，雖然她不是歌手出身，但唱功不俗！



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眾人一邊合唱，一邊跟着音樂節奏擺動，玩得非常開心。而不少網民都對梁佩瑚的屋企內景十分感興趣，可見是一套複式單位，裝修風格簡約又不失格調，而梁佩瑚同一班朋友就聚集在客廳唱歌，擺放了一張棕色L型皮質梳化後，空間依然十分闊落，而靠牆位置更擺放了不少健身器材，絕對稱得上是豪宅。

空間十分闊落。（影片截圖）

其實梁佩瑚經常邀請好友到家中唱K，為了唱得盡興，她更配置了整套設備及氛圍燈，十足十KTV包房一樣。之前梁佩瑚好友朱潔儀、黃百鳴等都曾到過她屋企唱K，非常盡興！據知梁佩瑚在朋友介紹下認識現任內蒙古富商老公郭雲飛，兩人因同樣熱愛打高爾夫球而結緣，2016年在三亞舉行了盛大婚禮，雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，兩公婆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，生活幸福美滿！

梁佩瑚同老公郭雲飛都好鍾意打高爾夫球。（IG@leungbel）