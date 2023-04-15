許冠傑演唱會丨郭富城做壓軸表演嘉賓　送「歌神」兩字墨寶畀Sam

7場的「許冠傑此時此處演唱會 2023」終於圓滿完成，Sam介紹昨晚（14日）最後一場演唱會的特別嘉賓時這樣說：「三年前喺海港城天台廣場，一個由《健康·旦》主持的網上音樂會，為香港人打氣，猜不到在一個月後，他率領了超過80位舞者，做了另一場網上音樂會，不單止為香港人打氣，亦為了當時這80多位舞者籌款，解決燃眉之急，今晚很開心，終於可以同台演出，他在我心目中是真真正正的舞台皇者，今晚我們的特別嘉賓是誰呢？勁抽啦，請大家用最熱烈的掌聲，歡迎我們的特别嘉賓，他就是舞台皇者，郭富城。」

郭富城做阿Sam尾場壓軸表演嘉賓。

勁歌熱舞，全場high爆！

Aaron出場後便和Sam合唱了《尖沙咀Suzie》，合唱罷此曲後，Aaron問Sam 可否攬他？Sam回應我也要攬城城，之後城城說：「大家今晚一定好開心，我也很開心，點解呢？其實我知Sam做這個演唱會時，我向公司說我想自薦做嘉賓，之後我聽到Sam答應，叫我快點上來到時見，我當然很緊張，好話唔好聽，我真的是聽Sam的歌大，但我要說的是Sam真的很Fit很勤力，我在網上看到Sam的表現，自彈自唱之餘，又要打鼓，好賣力，是很值得我們尊敬的，因為他就是歌神。」城城說至此時全場掌聲響起，他續說：「真真正正的歌神，自己細個時一直聽著Sam的歌曲成長，我只可以這樣說，如果沒有Sam在那個年代，成為香港流行曲的始祖，我想我也沒有機會站在這個舞台上。」Sam很謙虛的回應：「多謝多謝，不要客氣。」

城城說是真的：「大家是不會明白那種興奮和緊張的心情，我在舞台上也算是身經百戰，但在這個舞台上見到Sam時，我真的是腳仔軟，剛才我在後台聽到 Sam在此唱歌、又看到Michael (許冠文) 表演，也聽到很多由我自少便陪我成長的歌曲，我自己希望繼續去努力，應該這樣說，我會繼續努力！」 Sam說：「一定要，城城，不如接著下來唱首歌給觀眾聽，唱那首歌好？」城城回應說：「好呀，我知Sam很鍾意這首歌，而且也有填詞，這首歌也是由我們很欣賞的哥哥作曲，《沉默是金》。」

城城自言聽阿Sam歌長大。

歌神 VS 舞台皇者

首六場演唱會嘉賓唱完第二首歌後便會離開舞台，但昨晚Sam和Aaron唱罷《沉默是金》後，Sam特別送了一幅綉上「舞台皇者 郭富城」這七個字的巨型錦旗給Aaron，Aaron表示受之有愧，他說看到Sam那種動力，又懂作曲和填詞，自己則只是寫過一首歌，希望將來會再嘗試作曲，也要像Sam那麼叻，自己作詞，會一直俾心機，他更說這幅錦旗是由Sam哥送，一定要放在門口。Aaron說：「我也預備了一份禮物給Sam哥你，我沒有告訴任何人的，但希望你會喜歡這一份禮物。在疫情開始後，除了那個網上演唱會外，這三年我也沒有做過演唱會，在這段時間我去了學書法，今天在家即興寫了這張書法給Sam哥。」Aaron 接著把那張寫上「歌神」兩字的墨寶給Sam，Sam連聲讚好，最後Aaron非常投入地多唱一首《打雀英雄傳》後，便把舞台交回給Sam，讓他可以把最後一晚的點唱環節帶給現場觀眾，Sam亦依依不捨的盡量滿足歌迷的要求，最後encore了兩次，與全場一起大合唱至凌晨。讓大家離場時感覺滿載而歸。

Sam特別送了一幅綉上「舞台皇者 郭富城」這七個字的巨型錦旗給Aaron。