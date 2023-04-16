吳耀漢曾阻兒子拍三級片　一旦接拍便「玩完」：章小蕙並不是演員

被喻為一代笑匠的吳耀漢（Richard）於4月10日周一因病離世，享年83歲。商台《星光背後》節目於今日（16日）重播其2015年之個人專訪向這位對香港影響貢獻良多的著名影星致敬。

節目中，吳耀漢除了憶述其富裕家庭出身，隱瞞父親於英國唸大學期間棄讀牙醫轉修戲劇的經歷外，還披露了因首段婚姻與富爸爸反面「不愛江山愛美人」愛情至上的性格。吳耀漢父親為九龍巴士及九龍殯儀館創辦人之一吳海霖，吳耀漢謂：「同爸爸斷絕關係因為我要聚個鬼婆！當時未經他同意，而我亦知他不會同意。那時我二十歲，他說不行，想我回港在他公司幫手，意思是斷我糧斷我錢要我回港，當時我好反叛，你越話唔好，我就越要好畀你睇！」

吳耀漢與第二任太太Susan婚後育有三女一子。（IG圖片）

不過，吳耀漢首段婚姻只維持了半年，他1965年再婚，並與第二任當髮型師的太太Susan於1970年回港開髮型屋，而因周梁淑怡是太太當年的星級顧客之一，吳耀漢亦因此有機會獲賞識加入無綫，到1976年憑《點止汽水咁簡單》的搞笑一炮而紅再轉戰電影圈，《五福星》及《雙響炮》系列均是吳耀漢的代表作。談及先後兩次入圍香港電影金像獎最佳男主角，當中84年以《五福星》搞笑「死氣喉」一角敗於《垂簾聽政》的當年新人梁家輝，吳耀漢於節目中直認失望，更感嘆喜劇演員被輕視，「我認為自己應該贏，點知爆了個梁家輝出來。不知何解喜劇演員難以得到肯定，其實喊戲好容易，評委從來唔知演喜劇有幾難，除了劇本，還有對白、語氣運用等很多因素，當年我是好失望！部戲好收得，觀眾又鍾意我那場戲，為何唔畀獎我呢？點解唔係我攞呢？」

吳耀漢與太太育有三女一子，節目中，吳耀漢亦披露兒子吳嘉龍（Carl）亦是瞞著他於2000年入行，節目中，他大讚兒子堅持從不靠父蔭，「他二十一歲生日開始，就聲言以後不會問父母拿錢，亦要求我們不要幫他。那時他租中環唐樓，行五層樓地方又細捱得好辛苦，但他都堅持靠自己，即使有些晚宴，我叫他一起去想介紹他給多些人認識，他都堅持不出席，我是好欣賞好感動！」

章小蕙曾接拍三級電影《桃色》。（影片截圖）

至於04年為何介入吳嘉龍的事業，反對他擔任楊凡執導，章小蕙主演的三級電影《桃色》的第一男主角，最終由日本男模Sho頂上，吳耀漢說：「阿Carl當時很開心地跟我說有機會第一次當男主角，片酬更有一百萬！但那時候我認為章小蕙並不是演員，為何要找她？感覺這部戲只是『噱頭』。我告訴他一旦拍完這電影，他便『玩完』。這是一套三級片，這裏不是外國，是香港。中國人看到他拍了這樣一部三級片就是『玩完』，並不可以用西方思想去考量。」最後吳嘉龍都有接演該電影，但就飾演另一角色，編號4708的警察，相對較少裸露鏡頭及SM情節。

吳嘉龍原本以100萬酬勞接演《桃色》第一男主角，最終拒演，由日本男模Sho頂上。（影片截圖）

吳嘉龍唔做男一，最後由日本男模Sho頂上。（影片截圖）