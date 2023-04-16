王晶18級美顏拍片撞樣金正恩　陪玩晶女郎曾被嘲「最醜周芷若」

67歲王晶執導過不少經典電影，包括《賭神》系列、《鹿鼎記》、《整人專家》等等，邱淑貞、舒淇也是他一手捧紅的「晶女郎」。不過，王晶近年力捧的新星成績卻大不如前，像去年他拍攝的電影《倚天屠龍記》系列，讓現年32歲的內地女星邱意濃擔正做女主角，卻遭網民揶揄是「最醜周芷若」，網紅樣如在街上遇上也肯定認不出來；王晶卻力撐邱意濃已成為女神，怒轟網民嘴賤，將來只會成為肥醜大媽。

現年32歲的內地女星邱意濃擔正做《倚天屠龍記》女主角，卻被封「最醜周芷若」。（微博@邱意濃）

邱意濃在戲中飾演「兔兔」，是梁家輝的情人兼手下。（《追龍II：賊王》劇照）

一向愛用重濾鏡的邱意濃昨日（15日）在小紅書分享一段與老闆王晶僅8秒「賣萌」影片，捧著大肚腩的王晶跟邱意濃做出幾個趣怪表情動作，但因為節拍不一，被邱意濃留言取笑老闆「手多多」，寫著：「呼～老闆你手多轉了幾圈吧～🤣」。

畫面中，邱意濃擁有一張洋娃娃般的臉龐，身材變得超激凸。而王晶在重火濾鏡下也「完全變樣」，膚色白如殭屍，仿似塗了鮮紅色唇膏變成櫻桃小嘴，加上「水汪汪大眼」看起來相當詭異。有網民指王晶意外撞樣北韓領導人金正恩，更有指與電影《迷你兵團》的犀利哥相似，留言：「王晶開了18級美顏」。

王晶陪邱意濃拍片，一齊賣萌，王晶被網民質疑開咗18級美顏。（小紅書@邱意濃）

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近年專注內地發展的王晶，早前被移民台灣36年、演過《五福星》系列、《最佳損友》等經典港片的馮淬帆，公開指自己以前拍的喜劇都是爛戲、自己一輩子的恥辱，更痛罵導演王晶「王X蛋，害慘很多人」，其後王晶在微博反擊指馮淬帆有被害妄想症，叫《蝴》片導演錢人豪別用病人當演員：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變傻，胡言亂語！」

王晶早前被馮淬帆指係「王X蛋」。（劇照）

王晶反擊。（王晶微博）

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