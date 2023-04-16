《川內相親》女一田曦薇天生娃娃臉　內地甜寵劇接檔《隱形戰隊》

無綫播畢自家出品的《隱形戰隊》後，馬上用內地劇《川內相親》（內地劇名《卿卿日常》）接棒，題材由警匪劇轉陣至古裝甜寵劇，而且主要演員不再是熟悉的馬國明、唐詩詠，換上內地演員白敬亭及田曦薇，觀眾可能需要一些時間習慣。不過對於喜歡《大長今》、《尚食》美食甜寵題材的觀眾，該劇屬於輕鬆小品，看著男女主角如鬥氣冤家，治癒感滿滿，值得一看。

田曦薇飾演喜愛烹飪少女李薇。（微博圖片）

《川內相親》女主角田曦薇，今年只得25歲，天生人畜無害，天真無邪娃娃樣，被網民封為「初戀臉女神」，讚她可以勾起人們初戀的回憶，外貌標緻，而且她來自上海戲劇學院，曾演出過《錦繡南歌》，出道後俘虜不少男粉絲，更被指是迪麗熱巴的最強對手。至於男主角白敬亭，擁有183cm身高，屬於青靚白淨的小帥哥，擁有滿族血統，新劇中演出患有長期胃病的貴公子尹崢，跟田曦薇飾演的李薇，將會演出一段錯摸姻緣，喜感不斷，讓觀眾看得開懷。

《川內相親》又是走鬥氣冤家套路。（微博圖片）

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故事講述天下九川之首的新川，貴族六少主尹崢徵婚，而愛烹調的少女李薇，誤打誤撞下被選上，嫁入尹家成為少奶奶，尹崢患有長期胃病，一臉虛弱，但在李薇的藥膳美食調理下，日漸痊癒，隨著尹崢開府、上朝，二人逐漸口味相投、心意相通，攜手共度美好時光。其實等於是韓劇的《大長今》套路，只是在劇中加上了不少中式美食元素，喜歡看輕鬆小品的觀眾，算是一個不錯的新劇。