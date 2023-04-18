TVB開播《川內相親》收視會下滑？　回顧近年內地劇成績唔樂觀

無綫（TVB）在劇集《隱形戰隊》播畢後，安排外購的內地劇《川內相親》接檔，再一次以內地古裝劇放黃金檔時段。《川內相親》在內地叫《卿卿日常》，由白敬亭、田曦薇、陳小紜和劉冠麟主演，劇中基本上沒有太多香港觀眾會認識的演員，甚至沒有香港演員，相信觀眾陌生感會較大，而且內地其實已在上年播完劇集，相隔時間足足有四個月之久。要知道《隱形戰隊》收視好好，《川內相親》真的未必能夠承接。

《川內相親》在翡翠台播出。（微博圖片）

其實TVB近年都購入不少內地劇放在黃金時段，不過成績不是太好，收視只是中下水平，令人不禁懷疑，播內地劇真的是好出路嗎？TVB有此做法，相信是因為幾年前《延禧攻略》的成功，當年創下全年最高收視，甚麼連女主角都過來香港做宣傳，的確是很勁的。但之後的內地劇看來接不住氣勢，莫講是《延禧攻略》的水平，甚至會有接近全年最低收視的水平。以下立即帶大家睇睇近幾年TVB內地劇的收視！

《飛狐外傳》

TVB今年年頭播放《飛狐外傳》，由秦俊傑 、梁潔和邢菲主演，有香港觀眾熟悉的翁虹和呂良偉參演，不過全劇跨平台直播平均最高收視只得19.4點，平均電視直播收視更只有15.46點，成績很一般。

《夢華錄》（《夢華錄》微博圖片）

TVB上年9月播放《夢華錄》，由劉亦菲、陳曉、柳岩、林允、徐海喬和代旭等主演，是內地大卡士的陣容，可惜全劇跨平台直播平均最高收視只得19.8點，比《飛狐外傳》好一點，但其實不算太好，如果不用「最高」去計，估算全劇平均直播收視，可能只有16-17點。

《尚食》（《尚食》微博圖片）

TVB上年5月播放《尚食》，由許凱、吳謹言、王楚然、王一哲、張楠、何奉天和劉敏主演，許凱與吳謹言堪稱是《延禧攻略》﻿最強CP，可能想食住個勢，但未如理想，全劇平均直播收視只得19點，不過這個並不是「最高」，而是真的平均收視，所以已經好過上面兩套。

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