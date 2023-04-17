TVB破例無公布《中年好聲音》收視　同日ViuTV有金像獎硬撼

無綫（TVB）公布上周（4月10日至4月14日）收視，指翡翠台周一至周五節目收視全面出現升勢。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，劇集《隱形戰隊》高踞上周節目收視榜首， 更打破該劇開播以來最高收視紀錄，上周結局越戰越強，劇中情侶︰ 馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等的結局， 備受廣大觀眾關注， 跨平台直播收視最高25.5 點（ 164 萬觀眾） ，比上周最高收視23.6點（152萬觀眾）， 升1.9 點。

劉穎鏇同劉佩玥被綁匪擄走後被帶到阮浩棕面前。(《隱形戰隊》截圖)

劇集方面，新劇《法言人》方面， 首播最高收視21.1 點（ 136 萬觀眾） ，比上周同時段的《女法醫JD》最高收視17.2點（110萬觀眾），升3.9 點，是今年第二線劇集至今最高首集收視；《愛·回家之開心速遞》最高收視21.8 點（ 140 萬觀眾） ，比上周最高收視20.9點（134萬觀眾）升0.9 點。

新劇《法言人》都有21.1 點。(黃嘉樂ig)

資訊節目方面，《東張西望》最高收視22.4 點（ 144 萬觀眾），比上周最高收視22點（142萬觀眾）， 升0.4 點；《成人教科書》最高收視14.2 點（91 萬觀眾），比上周最高收視11點（71萬觀眾），升3.2 點；《LAW 霸女神》最高收視14.2 點（91 萬觀眾），比上周最高收視10.2點（66萬觀眾），升4 點。

《東張西望》係資訊節目之冠。(節目截圖)

至於星期日播出的《中年好聲音》和《獎門人》，對比年初的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》同樣與《獎門人》對撼，但當時TVB都有公布《獎門人》的收視。今次TVB破例沒有公布收視，難道是因為同日ViuTV有金像獎播出，收視對撼下不想有比較？