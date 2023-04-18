郭羨妮11歲愛女臉圓圓略帶Baby fat　精緻五官成同齡最美星二代

現年48歲的1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija），2011年嫁給內地武術指導朱少傑，翌年誕下女兒Kylie，婚後淡出幕前，主力在家相夫教女。郭羨妮去人復出拍ViuTV劇《冥冥之中》，女兒更激罕客串演出，五官精緻，樣貌盡得媽媽遺傳，尤其側臉輪廓突出，被讚是同齡星二代中最靚女。

郭羨妮婚後專心相夫教女。（IG@sonijakk）

郭羨妮2011年嫁給內地武術指導朱少傑，翌年誕下女兒Kylie，婚後淡出幕前。（IG@sonijakk）

日前郭羨妮帶11歲囡囡Kylie，參與舞蹈學校於主題樂園舉辦的演出活動，同樣是11歲的楊思琦囡囡楊卓穎（Krystal），以及胡諾言的子女都有份表演。郭羨妮在社交平台分享與囡囡在場內的開心片段，見Kylie比一年前長高了不少，平時好喜歡用長髮遮住臉龐的Kylie，因為要表演要束起all back髮型，臉圓圓略帶baby fat，皮膚白晢，見到假飄雪落下興奮得用手迎接，充滿少女童真，十分可愛。

郭羨妮囡囡見到假飄雪好興奮。（IG@sonijakk）

11歲Kylie皮膚白晢，臉圓圓略帶baby fat。（IG@sonijakk）

郭羨妮以英文寫道：「謝 @sdm_dance 邀請我和我的女兒參加《2023 Stellalou 舞展》。 我們玩得很開心，沒錯，如果你有夢想就讓你的夢想成真! ❤️❤️❤️感謝所有努力的人，為全齡夢想家安排了如此美好的一天。 🙏🏻🙏🏻」Kylie一向好黐媽媽，郭羨妮當日受訪透露自己左眼疑患上飛蚊症，想去看醫生，但女兒知道後爆喊，郭羨妮窩心笑謂：「盲都要來支持啦。」

楊思琦嘅囡囡楊卓穎都有份參與表演。（大會提供）

女兒準備升讀小一時，郭羨妮曾希望她能入讀傳統學校，一口氣報了7、8間小學，最後選擇為女兒入讀媽媽母校天神嘉諾撒學校。Kylie性格好動，報讀了多個興趣班，包括芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等等，尤其愛跳舞和體操，曾於舞蹈比賽奪獎。不過郭羨妮擔心女兒的興趣班過多會影響學業，最後只安排女兒繼續學跳舞，其餘就暫時停止。

Kylie五官標緻。（IG@sonijakk）

母女感情好。（IG@sonijakk）