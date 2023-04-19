何超蓮結婚｜高訂禮服配奢華珠寶　製作耗時多月衫內暗藏巧思

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，與內地男星竇驍正式完婚成為竇太，峇里島婚禮耗資以千萬計但絕無炫富土豪感覺，禮場地垂吊了過百束綠色植物，以白色及粉紅色鮮花作點綴，襯托超蓮幾套禮服及珠寶，奢華而氣質滿滿，更暗藏不少心思。



何超蓮同竇驍婚禮細節處處。

婚禮何超蓮一共換上3套不同穿搭，跟足傳統以中式禮服出門，背心款兩側腰透視旗袍配以金色刺繡披肩，由內地高定品牌 Nora Reve為她特別定制，名為「鳳羽蓮步」，靈感源自鳳凰羽翼的燦爛之美，以金線銀線進行蘇繡製作，需要呈現漸變閃耀的璀璨光彩，更為考驗工藝水準，耗時達6個月製造。紅色旗袍之上一只飛舞的鳳凰環繞金色蓮花翩然展翅，呼應何超蓮名字中「蓮」字，也象徵著美滿幸福、百事合意的美好祝福。

何超蓮所穿的中式禮服，由計師品牌 Nora Reve為她特別定制名為「鳳羽蓮步」，靈感源自鳳凰羽翼的燦爛之美。

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行禮白紗出自婚紗女王之稱的華裔設計師Vera Wang私人訂制，沒有選擇千篇一律的大蓬蓬公主紗，而是選擇了簡單大氣的蕾絲吊帶設計輕薄透視拖尾輕紗，相當適合新娘子氣質。佩戴Graff 31.74卡鑽石白金冠冕，腳踏Roger Vivier定制婚鞋相當有氣質。竇驍主禮服原來都暗藏心思，內裡繡著兩人的英文名Shawn&Laurinda，心形鈕扣上也刻著兩人英文名首字母“S&L”充滿愛意。

行禮白紗出自婚紗女王之稱的華裔設計師Vera Wang私人訂制，沒有選擇千篇一律的大蓬蓬公主紗，而是選擇了簡單大氣的蕾絲吊帶設計輕薄透視拖尾輕紗，相當適合何超蓮氣質。（何超蓮微博）

竇驍主禮服原來都暗藏心思，內裡繡著兩人的英文名Shawn&Laurinda，心形鈕扣上也刻著兩人英文名首字母“S&L”充滿愛意。（微博圖片）

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婚照所穿的是Velentino立體花朵刺繡長袖白紗，搭配卡地亞REFLECTION DE CARTIER系列耳環、戒指；另一套則是Dior 2020年的秋冬高級訂製服改製，煙灰色紗裙搭配ROSE DIOR BAGATELLE系列耳環與戒指，精緻高雅。伴娘的粉色禮服色調也很高雅，腳穿的都是Roger Vivier白色尖頭鞋，整個婚禮處處細節都盡顯心思，非常適合何超蓮清新秀麗的氣質。

何超蓮婚照所穿的是Velentino立體花朵刺繡長袖白紗，搭配卡地亞REFLECTION DE CARTIER系列耳環、戒指。