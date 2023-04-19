何超蓮結婚｜榮升竇驍太太即發VLOG勁感動：蒙在鼓裏新郎一手包辦

何超蓮與34歲竇驍昨日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。超蓮忙完一整晚後，終於有時間同網友分享感受，她在社交平台分享和竇驍的婚禮vlog，透露婚禮的全部細節都是由竇驍一個人辦的，相當愛妻啊。

+ 36

超蓮出發峇里島前，錄製了一段說話，表示婚禮一切事宜全不知情，因為全由新郎一手包辦，她說：「我覺得非常感動的一點，就是我到現在準備要出發啦，我對於婚禮的任何細節，我都是不知道的，我全部被蒙在鼓裏，因為婚禮是有新郎一手包辦，他從一開始的策劃，然後就婚宴公司，然後再找落地的工作人員，再去安排所有事情，全部都是他一人辦的，非常感動。」

+ 5

這個世紀夢幻婚禮，有指花費逾5千萬港元，工作人員在海邊的場地連夜趕工搭建。現場用上大量花花草草布置，充滿大自然氣息，還有水晶燈、三角鋼琴等奢華擺設，加上超大無邊泳池配以醉人無敵靚海景，以及晚上的漫天星空，整個氛圍都極之浪漫，彷彿置身絕美的世外桃園，夢幻仙境之中，難怪超蓮如此喜歡！