《造星IV》Win Win自爆瀕死經歷　失去知覺直呼：同死亡好近

曾參加《全民造星IV》的楊安妮（Win Win）日前在Ig限時動態自爆瀕死經歷，全身失去知覺兼呼吸困難，讓她直呼：「同死亡好近」，相信亦嚇壞一眾粉絲。



曾參加《全民造星IV》的楊安妮（Win Win），憑着超高舞技，曾被招攬入女團《Collar》，惟她最後拒入選擇單飛，現成為ViuTv的合約藝員。（ig@__on.i)

曾參加《全民造星IV》的楊安妮（Win Win），憑着超高舞技，曾被招攬入女團《Collar》，惟她最後拒入選擇單飛，現成為ViuTv的合約藝員。Win Win昨日（18日）突然在Ig自爆瀕死經歷，嚇壞一眾粉絲。她憶述：「今朝發現同死亡好近，一起身去洗手間，眼前一黑，就瞓低咗，瞓低喺浴缸，好恐怖，一開頭意識好薄弱，然後起極都起唔到身，全身冇晒知覺，用僅餘嘅力量嗌咗兩聲救命，好彩男友聽到。」

Win Win昨日（18日）突然在Ig自爆瀕死經歷，嚇壞一眾粉絲。（ig@__on.i)

她表示真的有一刻諗過會死在浴室裏：「我不斷掙扎，有少少唞唔到氣，我個刻真係以為自己會死，真係辛苦到想死，我唔知應該用咩感覺去形容，男友話有一刻以為我鬼上身。」即使身體不受控制，WinWin仍努力克制，直言：「唔可以死住，因為我呢世人有太多野未做。」更透露短短10分鐘的掙扎，好像過了一個鐘。

希望WinWin快點康復啦。（ig@__on.i)

事後WinWin就醫檢查，透露已找來心臟科和肺科醫生進行詳細檢查，並發現原來暈倒浴室時不小心撞倒頭勁痛，認真危險。

Win Win與男友CK。(ig@__on.i)