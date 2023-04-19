何超蓮中式裙褂藏傳家寶　婚鞋由Roger Vivier設計師親自定制

何超蓮（Laurinda）與竇驍昨日（18日）於峇里島完婚，整個婚禮耗資半億，由場地到服裝再到配飾等，處處心思巧妙。



何超蓮、竇驍於昨日完婚。（微博@何超蓮Laurinda）

當中超蓮的中式裙褂在三套婚服中最多人討論，來自國產品牌Nora Reve，據設計師Maggie Ma透露，上衣與旗袍下擺的盤金由人工以金、銀兩色一針一線縫製，耗時大半年，旗袍上的鳳凰與蓮花採用非遺工藝蘇繡，耗時近一年，做工精密，稱之為工藝品也不為過。她表示超蓮本人喜歡比較簡潔的款式，在婚服上體現「less is more」，加之自身也帶有一些異域感，因此將西方元素腰部與背部的鏤空設計與中式旗袍的廓形結合。除此之外，Maggie Ma還特別提及超蓮希望將「傳家寶」放在旗袍上，正是裙擺下端的霞帔墜。「霞帔墜」本就是用於鳳冠霞帔上的墜子，材質一般為金或者銀，在古代一般只有皇家貴族才會使用，宋朝將霞帔列入禮服規制，從此霞帔作為禮服的形制基本固定，一直延續到明代。有資料顯示，一款金鳳紋帔墜出現在明朝前期，高10.4cm，重66.1g，是明太祖朱元璋之孫順陽王墓出土文物，現藏於河南博物院。因此超蓮的霞帔墜保守估計也有幾百年歷史。

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而行禮時的刺繡婚紗來自Vera Wang私人定制，婚鞋也由Roger Vivier設計師Gherardo Felloni親自定制，昨日超蓮在IG曬出同對方的合作過程，檯面擺了多張Gherardo Felloni的設計草圖，以白色打造，特別在鞋底印上愛心；而伴娘團的鞋也是邀Gherardo Felloni定制，親屬所穿的則是品牌經典方扣系列。

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