何超蓮結婚｜含淚讀誓詞超感動　向竇驍許諾：期待我們足球隊到來

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，與內地男星竇驍舉行世紀婚禮，原來大小細節均由竇驍一手包辦，超蓮事前毫不知情，只需要安心扮靚出席接受驚喜。二人宣誓時超蓮除了向雙方家長致謝，亦含淚向老公講出愛的宣言，場面感人。



何超蓮竇驍完成婚禮，在眾人見證下情深一吻。

在交換戒指後，超蓮以流利普通話向在場賓客致謝，提到家人時更哽咽落淚：「謝謝竇竇爸爸媽媽待我親身女兒一樣，他細心貼心有擔當，雖然有些小任性，但，我喜歡。要謝謝我的爸爸媽媽，把我生下來，撫養我教導我成為我最好的依靠，現在我要結婚了，謝謝你們養育之恩，雖然我嫁出去了但心仍是跟你們繫在一起的。」

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在交換戒指後，超蓮以流利普通話向在場賓客致謝，提到家人時更哽咽落淚。（影片截圖）

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超蓮轉身面向竇驍許下愛的承諾：「我的老公，我要謝謝你對我無限的包容，雖然我橫衝直撞，講話不經大腦，老惹你生氣，但是你還是會無限量的包容我，為我一次又一次地擦屁股。還有我比較男子氣，跟你都處成兄弟了，一點都不溫柔不浪漫，你還是能發掘到我的可愛，並接受這個超級孩子氣的老婆，不得不說你勇氣可嘉。但是你知道嗎？我比你想像的更愛你，更需要你，所以往後餘生，我們一起努力成長為一個更好的人，互相包容，互相理解，組成一個溫馨幸福的家庭，期待我們的足球隊的到來。我會努力成為你心目中的理想妻子，一起照顧我們的家庭，讓我們一起被幸福和愛包圍。I love you honey﹗」相信很快見到超蓮美美大肚照出現。

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竇驍聽完愛的宣言向超蓮送上一吻。（影片截圖）