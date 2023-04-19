中年好聲音｜龍婷聯同青年愛樂樂團開演唱會：大家努力沒有白費

龍婷(小龍女) 將聯同香港青年愛樂樂團於 5月28日，在香港文化中心音樂廳舉行「星夢交響慈善音樂會」，主辦單位為隆重其事，特於今天(19日) 在西九龍中心中庭舉行記者會宣布相關事宜，龍婷的粉絲也身穿印上她圖像的 T 恤，拿著燈牌為她吶喊助威，及後龍婷即席在台上獻唱了經典歌「空港」，表演過後她先感謝大家一直以來對她的支持和鼓勵，在這數年和樂團合作過程中，看到團員的成長以及能夠學以致用，她覺得大家的努力並沒有白費，她也期望5月28日的演出可以擦出新火花。

龍婷更和樂團總監林啟暉在台上分享大家在合作上的經過及趣事。

龍婷更和樂團總監林啟暉在台上分享大家在合作上的經過及趣事，林生表示：「我們在很偶然的機會下和龍婷合作了多年，她是一個很 nice 和很隨和的人，完全沒有任何架子，大家也很歡迎她。她唱歌很容易引起大家共鳴，看到她的努力和奮鬥，是非常值得大家尊敬和欣賞，她絕對是追求卓越和向上遊的代表人物之一，在經過彼此商量後，她也很樂意成為註團藝術家，爲樂團的發展出一分力」。之後大會代表給龍婷送上以馬的造型為設計的擺設，預祝今次演唱會門票大賣，馬到功成，門票價格分別為$980、$580 和$380 三種，並將於明天 4月20日於城市售票網公開發售。